Заступника голови ФБР Маккейба звільнили через критику щодо Трампа

  • 29 січня 2018
Заступник директора Федерального бюро розслідувань Копирайт изображения Reuters
Image caption Заступник директора Федерального бюро розслідувань, якого президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував в упередженості, пішов у відставку.

Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб, якого президент Трамп звинувачував в упередженості під час розслідування імовірних зв'язків пана Трампа з Кремлем, не повернеться з відпустки.

За інформацією каналу CBS, на пана Маккейба чинили тиск, аби змусити його відмовитися від посади до офіційної відставки в березні.

Джерело каналу повідомило, що пан Маккейб не повернеться на роботу із відпустки.

Тиждень тому ЗМІ повідомили, що пан Трамп планував домогтися відставки пана Маккейба, якого раніше звинувачував в упередженому ставленні до себе.

Пан Трамп вважає, що це могло вплинути на розслідування про імовірну змову команди Трампа з Росією під час передвиборчої компанії.

За словами пана Трампа, пан Маккейб був упередженим, бо його дружина отримувала сотні тисяч доларів від організацій, пов'язаних із Хіллларі Клінтон.

У Білому домі заявили, що ані президент, ані його адміністрація не брали участі у відставці пана Маккейба.

"Це рішення ухвалили не в Білому домі. Президент не брав участі", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в понеділок.

Чому це важливо?

Пан Маккейб - колишній підлеглий Джеймса Комі, якого звільнив Дональд Трамп з поста очільника ФБР минулого року.

Після звільнення пана Комі, розслідування очолив пан Маккейб.

Пізніше пан Трамп номінував на посаду директора бюро Крістофера Рея, кандидатуру якого в серпні підтримав сенат.

Нещодавно пан Рей пригрозив подати у відставку, через те, що генпрокурор Джефф Сешнс нібито тиснув на нього, аби той звільнив пана Маккейба, повідомляв минулого тижня вашингтонський портал Axios.

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