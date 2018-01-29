Заступника голови ФБР Маккейба звільнили через критику щодо Трампа
Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб, якого президент Трамп звинувачував в упередженості під час розслідування імовірних зв'язків пана Трампа з Кремлем, не повернеться з відпустки.
За інформацією каналу CBS, на пана Маккейба чинили тиск, аби змусити його відмовитися від посади до офіційної відставки в березні.
Джерело каналу повідомило, що пан Маккейб не повернеться на роботу із відпустки.
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Тиждень тому ЗМІ повідомили, що пан Трамп планував домогтися відставки пана Маккейба, якого раніше звинувачував в упередженому ставленні до себе.
Пан Трамп вважає, що це могло вплинути на розслідування про імовірну змову команди Трампа з Росією під час передвиборчої компанії.
За словами пана Трампа, пан Маккейб був упередженим, бо його дружина отримувала сотні тисяч доларів від організацій, пов'язаних із Хіллларі Клінтон.
У Білому домі заявили, що ані президент, ані його адміністрація не брали участі у відставці пана Маккейба.
"Це рішення ухвалили не в Білому домі. Президент не брав участі", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в понеділок.
Чому це важливо?
Пан Маккейб - колишній підлеглий Джеймса Комі, якого звільнив Дональд Трамп з поста очільника ФБР минулого року.
Після звільнення пана Комі, розслідування очолив пан Маккейб.
Пізніше пан Трамп номінував на посаду директора бюро Крістофера Рея, кандидатуру якого в серпні підтримав сенат.
Нещодавно пан Рей пригрозив подати у відставку, через те, що генпрокурор Джефф Сешнс нібито тиснув на нього, аби той звільнив пана Маккейба, повідомляв минулого тижня вашингтонський портал Axios.