Заступника голови ФБР Маккейба звільнили через критику щодо Трампа

Копирайт изображения Reuters Image caption Заступник директора Федерального бюро розслідувань, якого президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував в упередженості, пішов у відставку.

Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб, якого президент Трамп звинувачував в упередженості під час розслідування імовірних зв'язків пана Трампа з Кремлем, не повернеться з відпустки.

За інформацією каналу CBS, на пана Маккейба чинили тиск, аби змусити його відмовитися від посади до офіційної відставки в березні.

Джерело каналу повідомило, що пан Маккейб не повернеться на роботу із відпустки.

Тиждень тому ЗМІ повідомили, що пан Трамп планував домогтися відставки пана Маккейба, якого раніше звинувачував в упередженому ставленні до себе.

Пан Трамп вважає, що це могло вплинути на розслідування про імовірну змову команди Трампа з Росією під час передвиборчої компанії.

За словами пана Трампа, пан Маккейб був упередженим, бо його дружина отримувала сотні тисяч доларів від організацій, пов'язаних із Хіллларі Клінтон.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 грудня 2017 р.

У Білому домі заявили, що ані президент, ані його адміністрація не брали участі у відставці пана Маккейба.

"Це рішення ухвалили не в Білому домі. Президент не брав участі", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в понеділок.

Чому це важливо?

Пан Маккейб - колишній підлеглий Джеймса Комі, якого звільнив Дональд Трамп з поста очільника ФБР минулого року.

Після звільнення пана Комі, розслідування очолив пан Маккейб.

Пізніше пан Трамп номінував на посаду директора бюро Крістофера Рея, кандидатуру якого в серпні підтримав сенат.

Нещодавно пан Рей пригрозив подати у відставку, через те, що генпрокурор Джефф Сешнс нібито тиснув на нього, аби той звільнив пана Маккейба, повідомляв минулого тижня вашингтонський портал Axios.