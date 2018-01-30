Директор ЦРУ: Росія спробує втрутитись у вибори до конгресу

Копирайт изображения Reuters Image caption Директор ЦРУ Майк Помпео

Директор ЦРУ Майк Помпео заявив в інтерв'ю BBC, що, за даними спецслужб США, Росія спробує втрутитися в хід виборів до конгресу, які пройдуть у листопаді.

"Я очікую, що вони (російські спецслужби, - Ред.) спробують зробити щось, але я впевнений, що Америка зможе провести вільні та справедливі вибори, і що нам удасться добитися того, щоб їх спроби не вплинули серйозно на результат голосування ".

За словами керівника американської розвідки, хоча США і Росія продовжують співпрацю у сфері боротьби з тероризмом (в минулому році ЦРУ допомагало російським спецслужбам запобігти теракту в Петербурзі), він вважає Росію вороже налаштованою країною, і поділяє побоювання розвідслужб країн Європи про підривну діяльність російських спецслужб за кордоном.

"Я не помітив, щоб вони стали менш активно діяти", - сказав пан Помпео.

За його словами, США намагаються зупинити підривну діяльність Росії. Частина цієї роботи не входить у сферу відповідальності ЦРУ - наприклад, перевірка джерел інформації та фейкових новин.

Але спецслужби США намагаються встановити, хто саме стоїть за підривною діяльністю. Вони використовують різні технології, щоб зупинити подібну діяльність, і намагаються запобігти російським спробам впливу.

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Сам президент Трамп натепер жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на президентські вибори. Але практично всі спецслужби США впевнені, що Росія це зробила. Чи означає це, що Помпео важко маневрувати між президентом і спецслужбами?

"Я не займаюсь маневруванням. Мене цікавить істина", - сказав в інтерв'ю пан Помпео. "Практично кожен день я особисто повідомляю президенту про найдостовірнішу інформацію, яка відома ЦРУ".

Пан Помпео розповів, що проводить брифінги з президентом Трампом, коли він перебуває в штаті Вашингтон. Брифінги стосуються проблем поточної політики та стратегічних питань.

Напередодні зустрічей президента з іноземними лідерами ці брифінги спрямовані на те, щоб дати Трампу "стратегічну перевагу".

"Він приділяє багато уваги інформації - йому цікаві факти, які ми йому повідомляємо, і він хоче зрозуміти, чому ми вважаємо ці факти важливими", - розповів пан Помпео в інтерв’ю ВВС..