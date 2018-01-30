В Індії зґвалтували восьмимісячне немовля
У столиці Індії Делі зґвалтували восьмимісячну дівчинку. Попередньо у злочині підозрюють її двоюрідного брата.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, немовля перебуває у місцевій лікарні в критичному стані.
28-річного підозрюваного заарештували, повідомили в поліції.
Інцидент стався в неділю, але широкого розголосу набув у понеділок після повідомлення місцевих ЗМІ.
Керівник Делійської комісії для жінок Сваті Малівал, яка відвідала немовля в лікарні в понеділок ввечері, назвала отримані дівчинкою травми "жахливими".
Пані Малівал написала у Twitter, що дівчинка пережила тригодинну операцію.
"У центрі інтенсивної терапії лікарні могли чути, як "кричить її серце". В неї жахливі травми внутрішніх органів ", - сказала вона.
Згодом Сваті Малівал написала інше повідомлення у Twitter.
"Що робити? Як Делі може спати, коли в столиці жорстоко ґвалтують 8-місячну дитину? Ми стали такими черствими чи просто приймаємо це як нашу долю?" - йдеться у повідомленні.
Пані Малівал також запостила звернення до прем'єр-міністра Нарендра Моді про те, що для захисту дівчат у країні необхідні "більш суворі закони та поліцейські ресурси".
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Увага до сексуального насильства в Індії зросла після групового зґвалтування та вбивства 23-річної студентки в автобусі в Делі у 2012 році.
Цей злочин спричинив масові протести та змусив уряд запровадити більш жорсткі закони щодо зґвалтувань, включаючи смертну кару.
Проте жорстокі сексуальні напади на жінок і дітей по усій країні не припиняються.
Аналіз: Гіта Пенді, кореспондент BBC, Делі
Цей тривожний випадок нападу на дитину шокував Індію, і ступінь її поранення викликала жах у багатьох людей і змусила замислитися про нові закони.
Але урядова статистика показує, що такі злочини - не рідкість.
Непокоїть також те, що їхня кількість швидко зростає.
Згідно з останніми даними Національного бюро обліку злочинів, в 2016 році в Індії зареєстровано 19 745 випадків зґвалтування дітей, що на 82% більше ніж у 2015 році, коли було зареєстровано 10 855 справ.
Кілька років тому 11-місячна дитина була викрадена сусідом, коли вона спала біля своєї матері. Він її жорстоко ґвалтував впродовж двох годин.
А в листопаді 2015 року вчинили наругу над тримісячним немовлям, яке викрали на півдні міста Гайдерабад.