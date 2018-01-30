В Індії зґвалтували восьмимісячне немовля

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Індії зростає гнів через зґвалтування та сексуальні насильства

У столиці Індії Делі зґвалтували восьмимісячну дівчинку. Попередньо у злочині підозрюють її двоюрідного брата.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, немовля перебуває у місцевій лікарні в критичному стані.

28-річного підозрюваного заарештували, повідомили в поліції.

Інцидент стався в неділю, але широкого розголосу набув у понеділок після повідомлення місцевих ЗМІ.

Керівник Делійської комісії для жінок Сваті Малівал, яка відвідала немовля в лікарні в понеділок ввечері, назвала отримані дівчинкою травми "жахливими".

Пані Малівал написала у Twitter, що дівчинка пережила тригодинну операцію.

"У центрі інтенсивної терапії лікарні могли чути, як "кричить її серце". В неї жахливі травми внутрішніх органів ", - сказала вона.

Згодом Сваті Малівал написала інше повідомлення у Twitter.

"Що робити? Як Делі може спати, коли в столиці жорстоко ґвалтують 8-місячну дитину? Ми стали такими черствими чи просто приймаємо це як нашу долю?" - йдеться у повідомленні.

Пані Малівал також запостила звернення до прем'єр-міністра Нарендра Моді про те, що для захисту дівчат у країні необхідні "більш суворі закони та поліцейські ресурси".

Увага до сексуального насильства в Індії зросла після групового зґвалтування та вбивства 23-річної студентки в автобусі в Делі у 2012 році.

Цей злочин спричинив масові протести та змусив уряд запровадити більш жорсткі закони щодо зґвалтувань, включаючи смертну кару.

Проте жорстокі сексуальні напади на жінок і дітей по усій країні не припиняються.

Аналіз: Гіта Пенді, кореспондент BBC, Делі

Цей тривожний випадок нападу на дитину шокував Індію, і ступінь її поранення викликала жах у багатьох людей і змусила замислитися про нові закони.

Але урядова статистика показує, що такі злочини - не рідкість.

Непокоїть також те, що їхня кількість швидко зростає.

Згідно з останніми даними Національного бюро обліку злочинів, в 2016 році в Індії зареєстровано 19 745 випадків зґвалтування дітей, що на 82% більше ніж у 2015 році, коли було зареєстровано 10 855 справ.

Кілька років тому 11-місячна дитина була викрадена сусідом, коли вона спала біля своєї матері. Він її жорстоко ґвалтував впродовж двох годин.

А в листопаді 2015 року вчинили наругу над тримісячним немовлям, яке викрали на півдні міста Гайдерабад.