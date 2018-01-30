Facebook просуватиме місцеві новини у прагненні "надійного" контенту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марк Цукерберг переконаний, що оновлення Facebook заохочуватиме користувачів бути більш зацікавленими

Facebook заявив про зміну подачі новин, зосереджуючи увагу на місцевих джерелах новин у своєму прагненні до "високоякісного" контенту.

"Місцеві новини допомагають нам зрозуміти питання, що мають значення у наших громадах", - заявив виконавчий директор компанії Марк Цукерберг на свої сторінці в соцмережі.

Застосовувати новий алгоритм почнуть у США.

Це сталося по тому, як Facebook оголосив, що робить пости від комерційних організацій, брендів та засобів масової інформації менш помітними.

"Віднині ми будемо показувати більше історій з джерел новин у вашому містечку чи місті", - йдеться у повідомленні пана Цукерберга.

"Якщо ви стежите за місцевим видавцем або якщо хтось ділиться місцевою історією, вона може з'явитися вище у стрічці новин", - додав він.

Марк Цукерберг переконаний, що користувачі Facebook, які знатимуть, що відбувається у їхніх громадах, ймовірніше будуть зацікавлені у цих подіях і зможуть "змінити ситуацію".

"Дослідження показують, що читання місцевих новин безпосередньо співвідноситься з громадською активністю", - заявив керівник Facebook.

Він додав, що зміни є частиною прагнення компанії показувати "якісніші та перевірені новини".

У своїй заяві Facebook вказує, що функція "Бачити спочатку" дозволить користувачам вибрати, які джерела новин, у тому числі місцеві чи національні, вони хочуть бачити у верхній частині своїх стрічок.

Компанія впроваджує низку змін на своєму веб-сайті та додатку після критики через появу неправдивих новин та дезінформації у стрічках користувачів.