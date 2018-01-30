Принц Вільям і Кейт у Швеції пограли у хокей

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Герцог і герцогиня Кембриджські забили серію пенальті, коли їх вчили грати у хокей з м'ячем у Стокгольмі.

Принц Вільям забив два голи, водночас його дружина Кейт забила лише один. Перед цим вони переглянули гру з 11 гравцями на ковзанці, розміром з футбольне поле.

У плані візиту подружжя до Швеції також зустріч з кронпринцесою Вікторією та її чоловіком, принцом Даніелем.

Після дводенного візиту до Швеції Вільям та Кейт вирушать до Норвегії.

Під час свого першого візиту до країн Скандинавії, герцог та герцогиня Кембриджські також оцінять шведський дизайн.

На цьому архітектурному заході буде представлена компанія Ikea, засновник якої помер раніше у січні.

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Принц Вільям і його дружина також зустрінуться з науковцями, щоб почути про те, як Швеція вирішує проблеми психічного здоров'я.

Пізніше подружжя відвідає офіційну вечерю у резиденції британського посла, на яку також запрошений відомий актор, зірка фільмів "Пірати Карибського моря" і "Тор" Стеллан Скашгорд, а також актриса, що зіграла у фільмі Ex Machina Алісія Вікандер.

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Попри те, що герцогиня Кембриджська вагітна третьою дитиною та страждала від токсикозу на ранньому терміні вагітності, вона, як очікується, братиме участь у всіх заходах під час цієї поїздки.

Через свій стан герцогиня Кембриджська була змушена пропустити низку подій минулого року.

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Речник пари Джейсон Кнауф розповів, що цей закордонний візит дасть можливість герцогу та герцогині познайомитися з якомога більшою кількістю шведів та норвежців.

"Їх королівська високість зустріне широке коло людей, зокрема дітей та молодь, людей, які працюють у сфері психічного здоров'я та лідерів у бізнесі, науковців та дослідників, урядовців, представників громадянського суспільства та митців", - додав пан Кнауф.