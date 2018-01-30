"Нерозв'язна" задача спантеличила учнів у Китаї

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У Китаї задача з математики, яку, ймовірно, не можливо розв'язати, завела у глухий кут як учнів, так і соцмережі.

Учні початкової школи у китайській провінції Шуньцин у екзаменаційному завданні побачили таке питання: "Якщо на борту корабля було 26 овець та 10 кіз, то скільки років капітану корабля?"

Задача з'явилася в екзаменаційних питаннях для п'ятого класу, який відвідують діти до 11 років.

Фотографії задачі разом з героїчними спробами учнів знайти відповідь з'явилися цього тижня в китайських соцмережах. Вони викликали суперечки і швидко стало вірусними.

Чиновники-освітяни пізніше заявили, що задача не була помилкою, а мала на меті висвітлити "критичне сприйняття".

"Капітану щонайменше 18 років, тому що він повинен бути дорослим, щоб керувати кораблем", - відповів один учень.

"Капітану 36, тому що 26+10=36, а капітан хотів, щоб сума тварин дорівнювала його віку", - здогадується ще один.

Ще один учень просто здався: "Вік капітана... Я не знаю, я не можу розв'язати цю задачу".

Копирайт изображения WEIBO Image caption Фото задачі в соцмережах стало вірусним

В інтернеті, однак, люди не були настільки люб'язними.

"Це питання взагалі нелогічне. Чи хоча б вчитель знає відповідь?" - написав один коментатор на Weibo, китайській платформі мікроблогів.

"Якщо в школі 26 вчителів, 10 з яких не думають, то скільки років директорові?" - запитує інший.

Проте, дехто став на захист школи, яку не називають в мережі, кажучи, що завдання сприяє розвитку критичного мислення.

"Річ у тім, щоб учні думали. Це й робиться", - коментує користувач.

"Це питання змушує дітей пояснити свою думку і дає їм простір для творчості. Треба, щоб таких запитань було більше", - говорить інший.

"Думати нестандартно"

26 січня Департамент освіти провінції Шуньцин повідомив, що завдання мало на меті "перевірити... критичну свідомість та вміння думати самостійно".

"Деякі дослідження вказують на те, що учні початкової школи в нашій країні не мають критичного мислення у математиці", - йдеться в повідомленні.

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Традиційний китайський метод освіти надає важливого значення конспектуванню та повторенню, відомих як зазубрювання. Критики кажуть, що це перешкоджає творчому мисленню.

Департамент освіти заявляє, що задачі на зразок цієї про корабель змушують "виходити за межі та думати нестандартно".

І, звичайно, завжди є людина, у якої є відповідь на всі питання.

"Сумарна вага 26 овець та 10 кіз - 7 700 кг, що базується на середній вазі кожної тварини", - написав у Weibo один коментатор.

"У Китаї, якщо ви керуєте кораблем, який перевозить понад 5 000 кг вантажу, ви повинні мати ліцензію на п'ять років. Мінімальний вік для отримання ліцензії - 23 роки. Таким чином, вік капітана судна - щонайменше 28 років", - розмірковує автор.