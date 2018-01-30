Путін: мішенями санкцій США стали всі росіяни

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Президент Росії Володимир Путін засудив публікацію "кремлівської доповіді" у США.

Оприлюднення "кремлівської доповіді" він прокоментував на зустрічі зі своїми довіреними особами в Москві, в якій брав участь як кандидат у президенти.

"Список абсолютно нечуваний, тому що фактично ворогами Америки оголошено все керівництво країни. Ну, окрім вас. Вас, ймовірно, не можна", - сказав на зустрічі підприємець Ігор Ашманов.

"Як прикро, слухай", - пожартував у відповідь Путін.

"Кремлівську доповідь" він назвав "недружнім актом" США.

"Вся адміністрація президента, весь уряд, весь бізнес - за кожним з цих людей, за кожною з цих структур стоять рядові громадяни нашої країни. Трудові колективи, цілі галузі виробництва. Тобто, по суті, всіх нас, всі 146 мільйонів занесли в цей список", - наголосив президент Росії.

Путін повідомив, що Росія в цій ситуації все одно не буде відповідати США і готова з ними співпрацювати, в тому числі у боротьбі з тероризмом.

"Ми чекали цього списку, і не буду цього приховувати - ми готові були зробити кроки у відповідь, причому серйозні, які б спрямували наші відносини до нуля. Ми поки що утримаємося від цих кроків", - сказав президент Росії.

Він додав, що Росія буде відстежувати ситуацію зі списком.

"Тому що там є якийсь секретний список, в цьому списку якісь, як говорять, ще прізвища з якимись там зірочками. Треба з цим розібратися", - наголосив Путін.

Хто потрапив до списку

Мінфін США раніше опублікував перелік політиків, чиновників і олігархів, які мають зв'язки з Володимиром Путіним. У документі міститься 210 імен - це 114 високопосадових чиновників і керівників держкомпаній, а також 96 олігархів.

"Кремлівська доповідь" розділена на чотири частини. До першої увійшли 43 співробітники адміністрації президента, зокрема її керівник Антон Вайно і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До другої частини потрапили члени російського уряду, зокрема прем'єр Дмитро Медведєв, всі його заступники, а також міністри.

У третій частині перераховані "інші високопосадові політичні діячі". Серед них, наприклад, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, мер Москви Сергій Собянін, голова ФСБ Олександр Бортников, голова Сбербанку Росії Герман Греф і голова банку ВТБ Андрій Костін.

Серед включених у доповідь бізнесменів - мільярдери Алішер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагіт Алекперов, Сулейман Керімов, Юрій Мільнер, творець "Лабораторії Касперського" Євген Касперський, банкіри Петро Авен і Олег Тиньков, а також співвласник "Норильського нікелю" Володимир Потанін.

До списку потрапили також бізнесмени і посадовці, яких вважають друзями Путіна - Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, які вже були під санкціями, а також голова "Роснафти" Ігор Сєчін і керівник "Газпрому" Олексій Міллер.

Копирайт изображения SERGEY PONOMAREV/AFP/Getty Images Image caption Володимир Путін та Ігор Сєчін на зустрічі у 2012 році

Основний критерій відбору - статки від 1 млрд доларів і вище. У відкритій частині списку не виявилося людей з близького кола Путіна, наприклад, бізнесменів Петра Колбіна і Євгенія Пригожина, якого ЗМІ називали "кухарем Путіна". Можливо, їх прізвища містяться в закритій частині доповіді, до якої увійшли люди, чий статок менше мільярда доларів.

Сам список не є санкційним, жодні обмеження поки що не вводяться.

Фігуранти доповіді не будуть автоматично стикатися з будь-якими санкціями, такими як замороження активів і відмова в американських візах. Проте їх включення до списку може спонукати банки та інші організації в США та Європі не вести з ними бізнес, коментує публікацію агентство Bloomberg.

Також включення в список має загрози репутаційного характеру: потенційні партнери можуть відмовитися вести бізнес через ризик того, що люди з "кремлівської доповіді" можуть у підсумку потрапити під санкції.

Президент України Петро Порошенко назвав оприлюднення списку демонстрацією лідерства Вашингтона "у протидії російській агресії".

"Розраховуємо на відповідні рішення і з боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту", - ідеться на його сторінці у Facebook.