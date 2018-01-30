У Volkswagen визнали тести вихлопів на мавпах і людях

Копирайт изображения PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images Image caption Емблема Volkswagen

Автобудівна компанія Volkswagen взяла відповідальність за випробування вихлопних газів на мавпах та людях.

Виконавчий директор VW Маттіас Мюллер зазначив, що випробування на тваринах було "неправильним", повідомляє Spiegel Online.

Дослідження впливу вихлопів на здоров'я проводилося Європейською асоціацією досліджень навколишнього середовища та охорони здоров'я у транспортному секторі (EUGT), а фінансували їх компанії Volkswagen, Daimler та BMW.

"Методи, що використовувалися EUGT в США, були невірними, вони були неетичними та огидними. Мені шкода, що Volkswagen була залучена до цієї справи як один зі спонсорів EUGT", - наголосив пан Мюллер.

Volkswagen відсторонила від виконання обов'язків свого лобіста, уповноваженого з зовнішніх зв'язків компанії Томаса Штега.

Він визнав, що заздалегідь знав про експеримент на мавпах. Штег зазначив, що шкодує про те, що сталося і взяв на себе "повну відповідальність".

Копирайт изображения JACEK BEDNARCZYK/EPA Image caption Уповноважений з зовнішніх зв'язків Volkswagen Томас Штег

Минулого тижня видання The New York Times повідомило, що дослідження EUGT зробили, щоб протиставити його рішенню Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо класифікації дизельних вихлопів.

За інформацію американського видання, в лабораторії EUGT у 2014 році змусили 10 мавп у герметичній кімнаті вдихати пари з декількох автомобілів, зокрема VW Beetle. Тестування проводилося в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико.

На вихідних газета Stuttgarter Zeitung та радіостанція SWR повідомили, що 19 чоловіків та шість жінок вдихали дизельні вихлопи під час іншого дослідження.

Впродовж місяця тестувань в лабораторії в німецькому Аахені люди вдихали різні концентрації дизельних парів, які містять токсичні оксиди азоту (NOx). BBC не бачила самого дослідження, але німецькі ЗМІ стверджують, що його опублікували ще у 2016 році.

У 2017 році EUGT розпустили.

Німецький уряд на зустрічі з представниками автобудівних компаній закликав пояснити проведення досліджень, які вже засудили політики та захисники прав тварин.

Конфліктна ситуація виникла вслід за скандалом із програмним забезпеченням, яке фальсифікувало дані дизельних вихлопів автомобілів Volkswagen.

У 2015 році Volkswagen визнала, що в США на автомобілях встановили "шахрайські" пристрої, які зробили двигуни менш забруднюючими, ніж вони були насправді. Скандал коштував компанії майже 30 млрд доларів.

Минулого місяця колишній виконавчий директор VW Олівер Шмідт був засуджений у США до семи років ув'язнення та штрафу у розмірі 400 тисяч доларів. Він визнав, що допоміг компанії ухилитися від виконання законів про чистоту повітря.