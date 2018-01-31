Затримані принци і чиновники Саудівської Аравії віддали $107 млрд

Копирайт изображения GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images Image caption Готель Ritz-Carlton в Ер-Ріяді, де утримуються обвинувачені в корупції принци та чиновники

Генеральний прокурор Саудівської Аравії, шейх Сауд аль-Моджіб оголосив, що в рамках антикорупційної кампанії завдяки угодам зі слідством країні повернули 106,7 млрд доларів.

Він повідомив, що під вартою залишаються 56 із 381 чоловік, яких викликали на допит від 4 листопада.

Інші або були виправдані, або визнали провину та передали права на власне майно, готівку, цінні папери чи інші активи.

Шейх аль-Моджіб не назвав жодного з цих обвинувачених. Проте повідомляється, що серед них є принци, міністри та бізнесмени.

За останні дні з-під варти в готелі Ritz-Carlton в Ер-Ріяді звільнили принца-мільярдера Альваліда ібн Талала і бізнесмена Альваліда аль-Ібрагіма, власника арабської супутникової телевізійної мережі MBC.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Позолочена в’язниця": готель, у якому "сидить" саудівська еліта

Офіційні джерела у Саудівській Аравії заявили, що вони погодились на фінансові розрахунки після визнання певних "порушень".

Серед тих, кого вже звільнили, - принц Мітеб ібн Абдулла, син короля Абдулли, який правив Саудівською Аравією у 2005-2015 роках. За даними джерел, принц передав активи вартістю більше мільярда доларів.

Шейх аль-Моджіб повідомив, що "відмовився йти на угоду" з 56 особами, яких затримали "через інші кримінальні справи, щодо яких ще немає рішення, або для продовження розслідування".

Раніше повідомляли, що цих людей передадуть до в'язниці з готелю Ritz-Carlton, який знову відкриють для в’язнів наступного місяця.

Минулого тижня міністр фінансів Мухаммед аль-Джадаан сказав, що кошти, отримані завдяки угодам зі слідством, будуть використані для фінансування соціальної програми на 13,3 млрд доларів. Вона має допомогти жителям Саудівської Аравії впоратися зі зростанням вартості життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Мохаммед ібн Салман, який очолює антикорупційну кампанію у Саудівській Аравії

Антикорупційну кампанію в Саудівській Аравії очолює 32-річний спадкоємець престолу, принц Мохаммед ібн Салман. Він назвав "безглуздими" припущення експертів, що ця кампанія слугує узурпації влади в країні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Амбітний принц: що відбувається в Саудівській Аравії?

За словами Мохаммеда ібн Салмана, багато хто з затриманих поклявся йому у вірності, коли він став спадкоємцем престолу у червні 2017 року.