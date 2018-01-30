"Топаза" Кромського засудили до 8 років з конфіскацією

Копирайт изображения Unian Image caption Гнат Кромський "Топаз" отримав 8 років в'язниці

Київський районний суд Харкова визнав винним Гната Кромського, відомого як "Топаз", в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і викраденні авто.

За це чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак він може вийти через кілька років. Частину терміну пану Кромському можуть зарахувати за так званим "законом Савченко": один день попереднього ув'язнення як два дні позбавлення волі. Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Прокуратура ж вимагала максимального покарання - 15 років в'язниці.

Сам пан Кромський у суді провину не визнав і просив виправдання.

Копирайт изображения Unian Image caption Судове засідання у справі Кромського, Харків, 30 січня 2018.

У "Топаза" ще є час подати апеляцію та просити про помилування. Його захисників на засіданні не було.

Кромського звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу - зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь в масових заворушеннях і незаконне заволодіння авто.

Копирайт изображения Unian Image caption Гнат Кромський був учасником охорони "антимайдану" в Маріїнському парку в Києві

Слідство називає пана Кромського організатором захоплення Харківської ОДА 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців і організатором заворушень 14 березня 2014 року на вулиці Римарській.

Пана Кромського затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня суд у Харкові обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з-під якого він втік.

У квітні 2014 року його затримали у Донецьку та за рішенням суду взяли під варту без права внесення застави.

Гнат Кромський був учасником охорони "антимайдану" в Маріїнському парку в Києві.

Він став відомим під позивним "Топаз" після появи в інтернеті відео, знятого в таборі "антимайдану".

Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають так звані "тітушки" і він кілька разів просить про допомогу Кромського: "Топаз, дай команду!".