Запуск української ракети "Нептун": що вона може?

Копирайт изображения Апарат РНБО України Image caption Запуск ракети "Нептун", 30 січня 2018

У вівторок випробували нову українську крилату ракету "Нептун", яка здатна уражати наземні та морські цілі.

"Запуск "Нептуна" пов'язаний зі створенням нових зразків озброєння. Це цілком національний проект - немає залежності від іноземних партнерів, що має особливе значення на тлі відмови окремих західних оборонних компаній постачати Україні подібні зразки або складові до них",- розповів ВВС Україна Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Військовий експерт зазначив, що це дозвукова ракета, схема польоту - стандартна для крилатої моделі.

"На маршовій ділянці висота польоту - 10-30 м, на кінцевій ділянці 4-5 м. Бойова частина - уламкова-фугасна. За рахунок оснащення різними типами головок самонаведення може вражати різні типи цілей. Як з відомими координатами, так і використовуватись у якості протирадіолокаційної ракети", - пояснює пан Згурець.

Ракета забезпечує дальність стрільби по морській цілі на відстані 280 км, а по береговій стаціонарній цілі - ще далі.

Експерт каже, що її можна порівняти з американськими, китайськими та радянськими ракетами з дальністю в межах 300 км.

"Вона спроможна вражати цілі на тій дальності, на якій інші українські ракети вражати не можуть", - каже він.

За створення нового зразку озброєння відповідає ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

"Нині, виходячи з рівня та особливостей загроз, найбільш актуальною є версія наземного комплексу, оскільки вона забезпечить як захист з моря, так і ураження наземних об'єктів", - додає пан Згурець.

Передбачається, що "Нептун" буде на озброєнні в берегових військ. Ракети залучать до контролю над акваторією Чорного моря.

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Це було перше публічне випробування "Нептуна". Йому передували закриті випробування, що триватимуть і надалі.

Коли саме ракети поступлять на озброєння - точних прогнозів немає, адже "Нептун" має пройти всі етапи державних випробувань.

Надалі ракета може бути адаптована під корабельну та авіаційні версії.

Скільки таких ракет вже виготовлено - поки що тримають в секреті.

"Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії відповідно до Будапештського Меморандуму, на озброєнні Збройних сил України не залишилося жодної крилатої ракети", - заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань.