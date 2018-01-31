Facebook блокуватиме рекламу криптовалют

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Facebook заявив, що буде блокувати будь-яку рекламу, яка пропонує товари та послуги з криптовалютою.

Компанія заявила, що вона відкрита для нових технологій, але багато компаній діяли "недобросовісно", вихваляючи чесноти віртуальних валют.

Останнім часом на хвилі величезного зростання біткоїна в ціні. з'явилися нові валюти.

Facebook закликав користувачів повідомляти про будь-яку рекламу, якій вдалося оминути заходи безпеки компанії.

Також у компанії визнали, що не завжди блокуватимуть рекламу криптовалют.

"Ми хочемо, щоби люди продовжували відкривати та дізнаватися про нові продукти та послуги через рекламу у Facebook і не боялися шахрайства чи обману", - написав Роб Лезен, директор з управління продуктами для Facebook Business.

Водночас, за його словами, існує багато компаній, які рекламують бінарні опціони, ICO та криптовалюти, які наразі не працюють добросовісно.

Термін ICO за аналогією з IPO (від англ. Initial Public Offering — Первинна публічна пропозиція акцій) - первинна пропозиція монет — заохочує людей купувати нові криптовалюти, перш ніж вони запрацюють, в надії на те, що одного дня вони коштуватимуть дорожче, оскільки монета стає все популярнішою.

Деякі компанії використовували ІСО як спосіб збільшити великі суми грошей, але без нормативно-правової відповідності, пов'язаної із дорожчанням готівки на більш традиційних інвестиційних каналах.

Через це багато ІСО просто зникли, з мінімальним ресурсом для "інвестора" - це дуже загальний термін, оскільки ті, хто платить в ІСО, зазвичай не отримують реальної частки в новій компанії.

Страх обману

Використання реклами у Facebook, щоби викликати обговорення нової схеми у соцмережах, може бути особливо ефективним, особливо, якщо це заохочують ще й знаменитості.

Минулого року колишнього боксера Флойда Мейвезера розкритикували за популяризацію криптовалюти, що згодом стало об'єктом судового позову, що передбачає обман. Пана Мейвезера не звинувачували особисто.

Збільшення суми грошей за допомогою ІСО заборонили в Південній Кореї та Китаї, а регулятори інших країн попередили про те, щоби такого не робити .

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) цього тижня заявила про арешт активів однієї фірми, яка повідомила про збір 600 млн доларів США у своїй ICO.

Facebook заявив, що нова політика була "навмисно широкою" і з часом ще більше розгортатиметься.

"Реклама не повинна просувати фінансові продукти та послуги, які часто пов'язані з недостовірними або оманливими методами просування товару, такими як бінарний опціон, початкові пропозиції монет (ІСО) або криптовалюта", - йдеться у заяві компанії.

За новою політикою реклама з використанням таких фраз як "Нова ICO! Купуйте токени з 15% знижкою зараз!" або "Використай гроші з пенсійного фонду для придбання біткоїнів" не дозволятиметься, повідомляє Facebook.

Для компанії такий крок - остання спроба захистити цілісність своєї рекламної платформи, яка впродовж останніх 12 місяців була під загрозою через неможливість протистояти російській пропаганді та іншому невідповідному контенту.