Помер космонавт Леонід Каденюк

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Помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близьким", - написав пан Гройсман у Facebook.

Українські ЗМІ підтверджують цю інформацію з посиланням на друзів пана Каденюка.

Зокрема, агенція УНН з посиланням на неназване джерело з оточення космонавта повідомила, що Леонід Каденюк помер у парку Царське Село до приїзду швидкої допомоги.

Обставини та причини смерті наразі з'ясовують.

Три дні тому, 28 січня, Леоніду Каденюку виповнилося 67 років.

Він народився 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області у родині сільських вчителів.

У 1995 році Каденюка відібрали до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Він пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання.

З 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному кораблі Columbia місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпою, соєю і мохом.

Леонід Каденюк - автор п'яти наукових праць.

У 2017 році видав книгу "Місія - Космос".

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