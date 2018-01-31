"Національні дружини" кажуть, що патрулюватимуть без зброї

Копирайт изображения "Національні дружини" Image caption До "Національних дружин" вже входить близько тисячі людей, кажуть в організації

Члени громадської організації "Національні дружини", які патрулюватимуть вулиці деяких міст України, не матимуть при собі зброю. Про це заявили керівники організації у відповідь на питання ВВС Україна.

Раніше стало відомо, що одним з питань онлайн-анкети, які заповнюють люди при вступі до "Національних дружин", є "Чи маєте ви легальну зброю?"

Керівник "дружин" Ігор "Черкас" Михайленко пояснив, що він, як керівник, хоче знати, у кого з членів його організації є зброя на випадок зовнішньої агресії чи для боротьби з сепаратизмом, якщо на нього не реагуватимуть правоохоронці й влада.

"Я хочу знати, у кого з моїх соратників є зброя, щоб швидко згуртуватися в одному місці і прийняти бій. Все", - заявив Ігор Михайленко.

А речник "Національних дружин" запевнив, що зброю у патрулі по містам "дружинники" не братимуть.

Ігор Михайленко також повідомив, що наразі до його організації входить близько тисячі людей.

Він запевнив, що "дружинники" незаконних дій не вчиняють", а лише "допомагають" поліції підтримувати правопорядок.

Ігор Михайленко заперечив можливість ксенофобських нападів з боку членів його організації, однак відзначив, що сам сповідує ідеологію націоналізму.

У "Національних дружинах" також стверджують, що фінансуються виключно за рахунок членських внесків, однак фіксованої суми таких внесків немає.

Присяга

Копирайт изображения ndrugua.org Image caption Голова "Національних дружин" Ігор Михайленко раніше очолював полк "Азов", зокрема під час боїв за Широкине

У неділю у Києві відбувся марш присяги "Національних дружин", пов'язаних з полком "Азов" та партією "Національний корпус".

Понад 600 людей в однакових куртках, дехто у балаклавах, пройшлися центром столиці до Київської фортеці, де власне й відбулася присяга.

Марш викликав бурхливу реакцію у соцмережах, де "Національні дружини" порівнювали і зі "штурмовими загонами" нацистської Німеччини, і з радянськими "добровільними народними дружинами".

"Нас багато. Ми не боїмося застосувати Силу, аби встановити на вулицях Український Порядок!" - такий напис супроводжував відео маршу на сторінці "дружин" у Facebook (орфографія збережена. - Ред).

Згодом у партії "Національний корпус" розповіли ВВС Україна, що "Національні дружини" є юридично окремою громадською організацією, яка, утім, належить до "азовського руху".

"Тоталітарні" рухи?

У "Національному корпусі" заперечили можливість використання "дружин" у політичних цілях, зокрема в інтересах міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (полк Нацгвіардії "Азов" перебуває у підпорядкуванні МВС).

"Президент і всі міністри так чи інакше є представниками однієї команди - нинішньої влади… А ми є антисистеминими", - зазначив речник "Національного корпусу".

У вівторок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не допустить діяльності парамілітарних утворень.

"Є лише одна монополія на застосування сили - державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними", - сказав він.

Водночас правозахисники застерігають, що утворення організацій для "допомоги правоохоронцям", хоча й перебуває у межах закону, однак несе певні ризики.

"У ситуації, коли є безконтрольне насильство на вулицях, важка соціально-економічна ситуація, люди шукають сильну руку. Аргументують це тим, що "вони ж за порядок". Але це все прояв тоталітарної держави і тоталітарних рухів", - розповів ВВС Україна правозахисник Володимир Чемерис.