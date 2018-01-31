"Національні дружини" кажуть, що патрулюватимуть без зброї
Члени громадської організації "Національні дружини", які патрулюватимуть вулиці деяких міст України, не матимуть при собі зброю. Про це заявили керівники організації у відповідь на питання ВВС Україна.
Раніше стало відомо, що одним з питань онлайн-анкети, які заповнюють люди при вступі до "Національних дружин", є "Чи маєте ви легальну зброю?"
Керівник "дружин" Ігор "Черкас" Михайленко пояснив, що він, як керівник, хоче знати, у кого з членів його організації є зброя на випадок зовнішньої агресії чи для боротьби з сепаратизмом, якщо на нього не реагуватимуть правоохоронці й влада.
"Я хочу знати, у кого з моїх соратників є зброя, щоб швидко згуртуватися в одному місці і прийняти бій. Все", - заявив Ігор Михайленко.
А речник "Національних дружин" запевнив, що зброю у патрулі по містам "дружинники" не братимуть.
Ігор Михайленко також повідомив, що наразі до його організації входить близько тисячі людей.
Він запевнив, що "дружинники" незаконних дій не вчиняють", а лише "допомагають" поліції підтримувати правопорядок.
Ігор Михайленко заперечив можливість ксенофобських нападів з боку членів його організації, однак відзначив, що сам сповідує ідеологію націоналізму.
У "Національних дружинах" також стверджують, що фінансуються виключно за рахунок членських внесків, однак фіксованої суми таких внесків немає.
Присяга
У неділю у Києві відбувся марш присяги "Національних дружин", пов'язаних з полком "Азов" та партією "Національний корпус".
Понад 600 людей в однакових куртках, дехто у балаклавах, пройшлися центром столиці до Київської фортеці, де власне й відбулася присяга.
Марш викликав бурхливу реакцію у соцмережах, де "Національні дружини" порівнювали і зі "штурмовими загонами" нацистської Німеччини, і з радянськими "добровільними народними дружинами".
"Нас багато. Ми не боїмося застосувати Силу, аби встановити на вулицях Український Порядок!" - такий напис супроводжував відео маршу на сторінці "дружин" у Facebook (орфографія збережена. - Ред).
Згодом у партії "Національний корпус" розповіли ВВС Україна, що "Національні дружини" є юридично окремою громадською організацією, яка, утім, належить до "азовського руху".
"Тоталітарні" рухи?
У "Національному корпусі" заперечили можливість використання "дружин" у політичних цілях, зокрема в інтересах міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (полк Нацгвіардії "Азов" перебуває у підпорядкуванні МВС).
"Президент і всі міністри так чи інакше є представниками однієї команди - нинішньої влади… А ми є антисистеминими", - зазначив речник "Національного корпусу".
У вівторок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не допустить діяльності парамілітарних утворень.
"Є лише одна монополія на застосування сили - державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними", - сказав він.
Водночас правозахисники застерігають, що утворення організацій для "допомоги правоохоронцям", хоча й перебуває у межах закону, однак несе певні ризики.
"У ситуації, коли є безконтрольне насильство на вулицях, важка соціально-економічна ситуація, люди шукають сильну руку. Аргументують це тим, що "вони ж за порядок". Але це все прояв тоталітарної держави і тоталітарних рухів", - розповів ВВС Україна правозахисник Володимир Чемерис.