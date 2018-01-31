Кабмін звільнив Романа Насірова
Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Пан Насіров повідомив у соцмережі, що вважає рішення українського уряду незаконним.
"В першу чергу зараз займусь доведенням своєї невинуватості по надуманому звинуваченню, а далі - докажу незаконність і необґрунтованість звільнення", - повідомив він.
Романа Насірова відсторонили від обов'язків ще у березні 2017 року після того, як його затримали детективи НАБУ.
Слідчі звинуватили його у завданні державі збитків на суму 2 мільярди гривень. Він нібито надав безпідставні податкові розстрочки підприємствам депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.
Пан Онищенко ще у 2016 році втік з України, а НАБУ розслідує щодо нього низку кримінальних справ.
Натомість Роман Насіров вважає, що ДФС законно надавала податкові розстрочки підприємствам Олександра Онищенка, й вони не завдали державі збитків.
"Держава не те, що не отримала збитки, держава отримає більше грошей, ніж якби платежі були сплачені вчасно", - заявляв раніше пан Насіров.
Спочатку суд не зміг обрати йому запобіжний захід у відведені законом три дні, і сотні активістів блокували приміщення.
Після цього суд таки арештував пана Насірова, але з правом застави у 100 мільйонів гривень, хоча звинувачення просило про два мільярди.
Роман Насіров майже одразу сплатив кошти та вийшов на свободу під заставу. Також він здав усі паспорти для виїзду за кордон.
У грудні Шевченківський районний суд почав розгляд справи проти колишнього керівника Державної фіскальної служби по суті.
Британське громадянство?
За даними НАБУ та антикорупційної прокуратури, пан Насіров має британський паспорт і не здав його, а тому порушив умови перебування під заставою.
Проте у червні 2017 року Солом'янський суд Києва відмовився стягувати заставу, адже звинувачення нібито не надало доказів британського громадянства Насірова.
Роман Насіров стверджував, що не має британського паспорта та не є підданим королеви.
У справу навіть втрутилось посольство Великої Британії в Україні, адже саме на інформацію від дипломатів посилалось НАБУ.
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У посольстві зробили спеціальну заяву, в якій наполягали на британському громадянстві Насірова й навіть вказували на його можливе кримінальне переслідування в Британії.
"На цьому етапі відповідні органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві", - заявили у посольстві.