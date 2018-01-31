Кабмін звільнив Романа Насірова

Копирайт изображения УНИАН Image caption Романа Насірова відсторонили від обов'язків ще у березні 2017 року

Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Пан Насіров повідомив у соцмережі, що вважає рішення українського уряду незаконним.

"В першу чергу зараз займусь доведенням своєї невинуватості по надуманому звинуваченню, а далі - докажу незаконність і необґрунтованість звільнення", - повідомив він.

Романа Насірова відсторонили від обов'язків ще у березні 2017 року після того, як його затримали детективи НАБУ.

Слідчі звинуватили його у завданні державі збитків на суму 2 мільярди гривень. Він нібито надав безпідставні податкові розстрочки підприємствам депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Пан Онищенко ще у 2016 році втік з України, а НАБУ розслідує щодо нього низку кримінальних справ.

Натомість Роман Насіров вважає, що ДФС законно надавала податкові розстрочки підприємствам Олександра Онищенка, й вони не завдали державі збитків.

"Держава не те, що не отримала збитки, держава отримає більше грошей, ніж якби платежі були сплачені вчасно", - заявляв раніше пан Насіров.

Спочатку суд не зміг обрати йому запобіжний захід у відведені законом три дні, і сотні активістів блокували приміщення.

Після цього суд таки арештував пана Насірова, але з правом застави у 100 мільйонів гривень, хоча звинувачення просило про два мільярди.

Роман Насіров майже одразу сплатив кошти та вийшов на свободу під заставу. Також він здав усі паспорти для виїзду за кордон.

У грудні Шевченківський районний суд почав розгляд справи проти колишнього керівника Державної фіскальної служби по суті.

Британське громадянство?

За даними НАБУ та антикорупційної прокуратури, пан Насіров має британський паспорт і не здав його, а тому порушив умови перебування під заставою.

Проте у червні 2017 року Солом'янський суд Києва відмовився стягувати заставу, адже звинувачення нібито не надало доказів британського громадянства Насірова.

Копирайт изображения УНИАН Image caption Роман Насіров під час засідання Апеляційного суду Києва

Роман Насіров стверджував, що не має британського паспорта та не є підданим королеви.

У справу навіть втрутилось посольство Великої Британії в Україні, адже саме на інформацію від дипломатів посилалось НАБУ.

У посольстві зробили спеціальну заяву, в якій наполягали на британському громадянстві Насірова й навіть вказували на його можливе кримінальне переслідування в Британії.

"На цьому етапі відповідні органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві", - заявили у посольстві.