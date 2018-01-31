В Австралії у секонд-хенді знайшли таємні документи уряду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Австралійський уряд на чолі з Малкольмом Тернбуллом доручив провести перевірку через витік секретних документів

Австралійські посадовці розпочали розслідування інциденту, через який були оприлюднені таємні урядові документи.

Цього тижня австралійський суспільний мовник ABC опублікувала серію ексклюзивних статей, де використала документи чинного та попереднього урядів.

У середу ABC повідомила, що документи знайшли у замкнених шафах, придбаних у крамниці секонд-хенду в Канберрі. Раніше цій крамниці продали за низькою ціною меблі з урядових установ.

В австралійському уряді наказали провести термінову перевірку.

ABC описала інцидент як "одну з найбільших пробоїн у безпеці уряду в історії Австралії".

За даними суспільного мовника, у шафах були сотні документів, і більшість з них - таємні.

До шаф довго не могли знайти ключі, тому кілька місяців вони стояли зачиненими. Потім у нового власника увірвався терпець і він відкрив шафи за допомогою інструментів.

В ABC не називають ані власника шаф, ані назву крамниці, де їх придбали.

Про що розповідається в оприлюднених документах

Зазвичай документи австралійського уряду зберігають засекреченими доки їх не оприлюднять через 20 років після їхнього підписання.

Документи, виявлені у шафах з крамниці в Канберрі, висвітлюють роботу п'яти австралійських урядів.

За підсумками вивчення знайдених документів в АВС повідомили, що:

Федеральна поліція Австралії за п'ять років втратила майже 400 документів, які стосуються національної безпеки

Уряд колишнього прем'єр-міністра Тоні Еббота розглядав можливість позбавлення права на соціальну допомогу громадян віком до 30 років.

Адміністрація екс-прем'єра Джона Говарда обговорювала можливість позбавити громадян права не давати свідчення під час допиту в поліції.

Чимало австралійців з гумором сприйняли історію про знайдені документи. Проте інші застерігають, що інформація щодо національної безпеки країни може опинитися будь-де, зокрема її можуть отримати уряди інших країн.

Знахідка таємних документів відбулася у той час, як в Австралії точаться запеклі дебати про нові закони, спрямованих на запобігання іноземному втручанню в політику країни.