В АТО підтвердили, що взяли під контроль село на Луганщині

Копирайт изображения ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images Image caption Українські військові на Донбасі

Українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка, яке перебуває у так званій "сірій зоні" в Луганській області.

Про це стало відомо з репортажу Військового телебачення, оприлюдненого міністерством оборони.

У штабі АТО підтвердили ВВС Україна цю інформацію і наголосили, що українські військові діють у строгій відповідності з мінськими домовленостями.

В репортажі, оприлюдненому міністерством оборони, наголошується, що після початку бойових дій 2014 року село опинилося між позиціями сил АТО та прибічників самопроголошеної ЛНР.

"Віднедавна наші воїни покращили своє тактичне положення, просунувшись уздовж лінії розмежування на кілька кілометрів і взявши Новоолександрівку під свій контроль", - ідеться в репортажі.

Повідомляється, що бойовики самопроголошеної "ЛНР" час від часу намагаються взяти село під контроль і обстрілюють позиції українських військових зі стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та крупнокаліберних кулеметів.

У прес-центрі штабу АТО ВВС Україна розповіли, що українські військові взяли під контроль Новоолександрівку "днями".

"Ми укріплюємо передові оборонні позиції. Про жодне порушення мінських домовленостей мова не йде. Сили АТО дотримуються мирного плану президента Порошенка і готові до будь-якого розвитку подій", - наголосив речник штабу АТО, підполковник Василь Лабай.

Він також повідомив, що у середу станом на 18:00 жодних обстрілів на Луганщині не зафіксовано.

У самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" неодноразово звинувачували українських військових у порушенні мінських домовленостей.

Українська ж сторона покладає відповідальність за порушення перемир'я на бойовиків.