Гонконг забороняє торгівлю слоновою кісткою

Копирайт изображения SIMON MAINA/AFP/GETTY IMAGES Image caption Торгівлю слоновою кісткою в Гонконзі повністю заборонять до 2021 року

Законодавці Гонконгу проголосували за поступову заборону торгівлі слоновою кісткою.

Продаж слонової кістки буде поступово припинено та повністю заборонено у 2021 році.

До цього голосування біля законодавчого органу Гонконгу зібралися демонстранти з гаслом: "Чи справді вам потрібні палички для їжі зі слонової кістки?"

Понад 90% покупців слонової кістки є з материкової частини Китаю. Саме ця територія до теперішнього часу була найбільшим імпортером цього товару.

Місцева депутатка Елізабет Кват заявила, що це голосування стало чудовим днем для слонів, але такі зміни треба ефективно застосовувати.

"Зараз наші правоохоронні органи мають належним чином забезпечити цю заборону", - сказала вона.

Представник неурядової організації WildAid Алекс Гоффорд сказав: "Це великий момент в історії охорони слонів".

Подібна заборона була введена на всьому материковому Китаї на початку цього року.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, через браконьєрство за останнє десятиліття в Африці кількість слонів зменшилась на 110 тис. і досягла загального показника 415 тис. тварин.