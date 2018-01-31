Кількість жертв екс-лікаря олімпійської збірної США виросла до 265

Копирайт изображения Reuters Image caption Колишнього лікаря вже засудили до 175 років

Кількість жертв сексуального насильства з боку колишнього лікаря олімпійської збірної США з гімнастики Ларрі Нассара виросла до 265.

За словами прокурорів, ще щонайменше 65 жертв мають намір протистояти пану Нассару.

Суддя Дженіс Канінгем повідомив: "В нас понад 265 жертв та невизначена кількість жертв в штаті, країні та по всьому світі".

"Як результат, через трансляцію та твіти кожен зможе брати участь в цьому процесі", - сказав суддя

Під час остаточного винесення судового вироку очікують, що до вже винесених покарань буде додано ще 25 - 40 років.

Жінки даватимуть покази у цій справі на слуханнях, які триватимуть три дні.

Копирайт изображения JEFF KOWALSKY/AFP/GETTY IMAGES Image caption Вже відомо про 265 жертв засудженого

Він визнав себе винним у 10 випадках сексуальних домагань.

Як мінімум одна жертва сексуального насильства молодша 13 років. Ще дві - 15 та 16 років.

Минулого тижня колишнього лікаря олімпійської збірної США засудили до 175 років ув'язнення після того, як майже 160 жінок заявили, що він їх домагався.

У грудні 2017 року 54-річний чоловік вже був засуджений до 60 років за зберігання дитячої порнографії на комп'ютері.

Американська федерація гімнастики розірвала співпрацю з Нассаром у 2015 році через скарги гімнасток. У вересні 2016 року журналісти The Indianapolis Star поширили інформацію про звинувачення на адресу лікаря з боку двох гімнасток.

Через місяць Нассара звільнили з Університету штату Мічиган, де він керував клінікою. У листопаді 2016 року проти нього висунули перші звинувачення в розбещенні неповнолітніх та арештували за зберігання на комп'ютері 37 тисяч відео та зображень дитячої порнографії.

Олімпійський комітет США пообіцяв провести незалежне розслідування, щоб з'ясувати, чому повідомлення гімнасток про сексуальні домагання так довго залишалися без уваги.

Президент Університету штату Мічиган Анна Лу Саймон 24 січня пішла з посади.