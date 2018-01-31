Гужва попросив політичного притулку в Австрії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Гужва повідомив, що просить в Австрії політичного притулку

Головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва повідомив, що звернувся до австрійської влади з проханням про надання політичного притулку.

Він пояснив цей крок тиском, який чинять на нього та на видання.

"Австрійська Республіка відома своєю повагою до прав і свобод людини. Крім того, це нейтральна країна, яка не входить до жодного військово-політичного блоку", - написав він у своєму зверненні до читачів в середу.

Він повідомив, що виїхав з України законно.

"6 січня закінчився термін міри запобіжного заходу у вигляді обмеження на виїзд з Києва. Після цього я вільно залишив країну", - пояснив пан Гужва.

За його словами, "СБУ та прокуратурі поступила команда активізувати фальсифікацію інших справ".

Також він продовжить редакційну політику видання "Cтрана.ua" з Відня.

В Генеральній прокуратурі цю ситуацію поки не коментують.

Ігоря Гужву підозрюють у тому, що він "вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика".

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що головреда підозрюють ще й у несплаті податків у особливо великих розмірах.

Сам Гужва сказав, що обшук в редакції та його затримання - "спланована провокація".

Він вже не вперше має проблеми відтоді, як розпочав кар'єру в медіабізнесі.

У липні 2015 року його затримували за звинуваченнями у несплаті податків, а на адресу щоденної газети, що входила до заснованого ним холдингу, лунала критика через нібито проросійську чи проопозиційну спрямованість.

Ігор Гужва відкидає будь-які звинувачення і стверджує, що влада чинить на нього тиск.