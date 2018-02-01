У Польщі ухвалили закон щодо "злочинів українських націоналістів"

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Сенат Польщі у ніч на четвер проголосував суперечливий законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків.

"За" проголосували 57 сенаторів, переважно з керівної партії "Право і Справедливість" (PiS), проти - 23 сенатори опозиційних сил, двоє сенаторів утрималися.

Офіційна назва законопроекту - "Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів".

Він стосується визначення злочинів українських націоналістів та українських організацій, що співпрацювали з Третім рейхом, а також можливості кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують ці злочини.

Законопроект також забороняє описувати нацистські табори смерті в Польщі як польські та забороняє звинувачувати поляків у співучасті в нацистському Голокості.

За заперечення цих злочинів передбачений штраф або позбавлення волі строком до 3 років.

26 січня цей законопроект підтримав Сейм Польщі. Він набуде чинності після підписання президентом Польщі.

Закон уже викликав критику з боку українського Міністерства закордонних справ, а також уряду Ізраїлю.

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Реакція України

МЗС України висловив "глибоку стурбованість" та закликав польську сторону до відкритості та конструктивності.

"Категорично не сприймаємо чергову спробу нав'язати однобічне трактування історичних подій, у т.ч. некоректного використання в офіційному документі Республіки Польща назви частини території сучасної України", - йдеться у заяві міністерства від 26 січня.

У МЗС нагадують, що українці, як і поляки, постраждали від тоталітарних режимів у роки Другої світової війни.

"У цьому контексті надзвичайну стурбованість викликає намір зобразити українців виключно як "злочинних націоналістів" та "колаборантів третього рейху", - вказано у заяві зовнішньополітичного відомства.

Ізраїль проти

Напередодні голосування проти законопроекту виступив ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, закликаючи відкликати документ.

"Я категорично проти. Не можна змінити історію, а Голокост не можна заперечити", - йдеться у його заяві.

Копирайт изображения AFP Image caption Беньямін Нетаньягу виступив категорично проти законопроекту

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда у телевізійному інтерв'ю відповів, що вони не можуть відступити та додав, що його країна має право "захищати історичну правду".

31 січня Держдепартамент США також попросив польський уряд переосмислити законопроект, заявивши, що США стурбовані тим, що законодавство може підірвати свободу слова в країні та викликати подальше дипломатичний бар'єр.