В АТО - загиблий і травмовані

Копирайт изображения Уніан

Один український військовий загинув та ще п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Подробиць та обставин загибелі бійця ЗСУ не повідомляють.

Поранені отримали контузії та доставлені до лікарні. Їхній стан задовільний.

Загалом за минулу добу військові зафіксували 5 обстрілів. На Луганському напрямку - в районі Новоолександрівки та Станиці Луганської. На Донецькому - у передмісті Авдіївки.

Окрім того, біля села Кримське розірвалися три міни. За попередньою інформацією постраждалих серед місцевих немає.

На інтернет ресурсах так званої "ДНР" заявляють про 12 випадків порушення режиму тиші за минулу добу.