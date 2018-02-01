МОК занепокоєний рішенням швейцарського суду по російських олімпійцях

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російському скелетоністу Олександру Третьякову тепер повинні повернути золоту медаль

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) занепокоєний рішенням Спортивного арбітражний суд (CAS) в Лозанні, який анулював рішення МОК про довічне відсторонення від участі в Олімпійських іграх 28 російських спортсменів.

CAS задовольнив апеляції 28 із 42 російських спортсменів, які подавали скарги.

Це означає, що їхні результати Олімпіади в Сочі, не анульовані - атлетам повинні повернути їхні медалі.

Ще 11 російським олімпійцям суд пом'якшив покарання - довічне відсторонення від Олімпіад замінили на недопуск на Ігри в Кореї.

У суді вважають, що зібраних доказів щодо спортсменів недостатньо, аби однозначно говорити про порушення антидопінгових правил.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption У CAS вважають, що зібраних щодо спортсменів доказів недостатньо, щоб однозначно говорити про порушення антидопінгових правил

Це може мати серйозний вплив на майбутнє боротьби з допінгом, вважають у МОК, Тому комітет ретельно аналізуватиме обґрунтування рішень, щойно вони будуть доступні.

МОК імовірно подаватиме апеляцію до Швейцарського федерального суду.

Інше рішення виконкому МОК - про відсторонення спортсменів з Росії від участі в Зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані 2018 року - залишається в силі.

Що дає рішення суду спортсменам?

Рішення Арбітражного суду в Лозанні не означає, що 28 атлетів покличуть на Ігри.

Те, що вони не перебувають під санкціями, не означає, що вони автоматично отримують запрошення на Олімпіаду.

Також рішення суду "не означає, що 28 спортсменів визнані невинними", - про це заявив генеральний секретар CAS під час прес-конференції.

Копирайт изображения JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Як підрахувало агентство Р-Спорт, за підсумками рішення арбітражу Росія повинна повернутися на перше місце медального заліку Ігор в Сочі.

"Звичайно, це відразу позначилося на медальному заліку Росії. Росія знову повернулася на перше місце сочинської Олімпіади", - заявив віце-прем'єр Росії Віталій Мутко, який курує спорт.

Російська сноубордистка Альона Заварзіна повідомила в Twitter, що "справедливість відновлено".

Пропустити Twitter допис , автор: @Olympic_Russia Алена Заварзина: "Я уже была настолько разочарована сложившейся ситуацией, что это решение CAS вызвало у меня шок и на самом деле на глаза наворачиваются слезы счастья.Справедливость восстановлена". pic.twitter.com/Q6NsnVoFWQ — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 1 лютого 2018 р.

Міжнародний олімпійський комітет розпочав довічно відстороняти росіян від участі в Іграх після того, як були озвучені висновки комісії під керівництвом Дениса Освальда.

Після виходу доповіді Річарда Макларена про допінг у російському спорті група Освальда займалася перевіркою проб, які здавали під час проведення Олімпіади-2014 в Сочі.

Дискваліфікованих росіян, які завоювали в Сочі медалі, позбавили цих нагород. В результаті Росія втратила перше місце в медальному заліку.