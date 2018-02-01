Сенат Канади підтримав гендерно нейтральний гімн
Сенат Канади схвалив законопроект, що змінює текст англомовної версії гімну - передбачає заміну слів на гендерно нейтральні.
Закон набуде чинності після підписання генерал-губернатором Канади.
В англомовній версії гімну "О Канадо" в рядку "True patriot love in all thy sons command" ("Любов патріотів у серцях твоїх синів") слова "thy sons" (твоїх синів) замінять на "of us" (наших).
Закон від 2016 року застряг у Сенаті, оскільки консерватори виступали проти нього. Однак в середу за нього все ж проголосували.
Боротьба за зміну двох слів у тексті "О Канадо" викликала пристрасні дебати.
У 2010 році подібну ініціативу відхилили консерватори, які тоді мали більшість у парламенті.
Новий законопроект вперше представив 2016 року ліберальний депутат Мауріл Белангер, в якого діагностували бічний аміотрофічний склероз. Чоловік помер цього року.
З 1980 року, коли "О Канадо" офіційно стала гімном країни, до Сенату вносили 12 законопроектів з метою позбутися відсилання до "синів", але всі спроби дотепер провалювались, повідомляє CBC.
"Рівність"
Група жінок, серед яких письменниця Маргарет Етвуд та колишня прем'єр-міністр Кім Кемпбелл, розпочала у 2013 році нову кампанію за те, щоб у тексті гімну "враховували рівність усіх канадців".
Пані Етвуд привітала рішення Сенату в Twitter.
Однак не всі канадці підтримують нововведення."Я не буду співати гімн по-іншому", - пишуть деякі користувачі Twitter.
Пісню вперше виконали 1880 року, а пізніше з'явились кілька різних варіантів її тексту. Оригінальний текст пісні був написаний французькою мовою.
Статус національного гімну "О Канада" отримала 1980 року.
Звернення до "синів" з'явилось у англійській версії пісні 1913 року. У французькій версії таких відсилань немає.