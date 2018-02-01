Павла Гриба лишили під вартою, йому стало гірше - батько затриманого

Копирайт изображения ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ Image caption Павла Гриба утримують у Росії в слідчому ізоляторі більше п'яти місяців

Краснодарський крайовий суд у четвер не задовільнив апеляцію адвоката Павла Гриба на зміну запобіжного заходу, залишивши громадянина України, якого в Росії звинувачують в тероризмі, під вартою до 4 березня 2018 року.

"Рішення суду було очікуваним, Павла залишили під вартою", - так ВВС Україна прокоментував рішення суду батько хлопця Ігор Гриб.

А от саме засідання ледь не стало несподіванкою.

"Вчора проводились слідчі дії в Краснодарі. Коли адвокат туди приїхала, вона випадково від третьої особи дізналась, що сьогодні о 10 ранку за московським часом відбудеться суд по розгляду апеляції. Тобто ніяких повідомлень не було", - розповідає батько Павла Гриба.

Чоловік каже, що родичі хотіли б поїхати на засідання, але адвокат повідомила вчора ввечері й ніхто з близьких Павла не встиг би дістатись до Краснодара. Тож батько хлопця вважає, що російська влада хоче максимально обмежити присутність і адвокатів, і родичів під час судового розгляду.

Батьки побоюються "фатальних наслідків"

"Адвокат бачила його вчора, а перед цим у грудні. Вона констатувала погіршення стану здоров'я. Син скаржиться на сильний біль у шлунку, у животі, загальну слабкість. Увесь цей час - понад п'ять місяців він перебуває у слідчому ізоляторі - належної медичної підтримки не було".

Батько нагадує, що у сина синдром портальної гіпертензії. "Це пов'язано фактично з усіма внутрішніми органами. Якщо не приймати ліки, якщо не дотримуватись дієт, то це може призвести до внутрішнього крововиливу. Це дуже специфічна хвороба і дуже мало фахівців, які в ній розбираються", - каже пан Гриб.

Копирайт изображения Facebook Ігор Гриб Image caption Батько затриманого Ігор Гриб зі світлиною сина

"Якщо, не дай Бог, станеться внутрішня кровотеча - у місті Краснодар немає лікарів, які можуть допомогти. Це може призвести до фатальних наслідків", - стурбований батько Павла.

За словами Ігора Гриба, усе життя хлопець час від часу пропивав курси підтримуючих препаратів. Обстеження в Краснодарі проводили восени на вимогу Європейського суду з прав людини.

"Наші лікарі побачили, що той діагноз, який поставили в Росії, був поверховий. Рішення російських лікарів було, що ця хвороба дозволяє Павлу перебувати за ґратами й не загрожує життю", - розповідає чоловік.

"На всі наші звернення і скарги російська сторона не реагує. І не тільки на наші. Неодноразово зверталась омбудсмен України пані Лутковська до російської колеги пані Москалькової, щоб Павло отримав ліки і передачі, щоб до нього допустили лікарів. Але на всі ці звернення російська сторона не відповідає", - додає Ігор Гриб.

У листопаді 2017 року уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова у відповіді на запит омбудсмана України щодо стану здоров'я Павла Гриба повідомляла, що після прибуття до СІЗО Росії Гриб пройшов медичний огляд і був взятий під диспансерний нагляд за наявними хронічними захворюваннями.

Лише один лист

За п'ять місяців перебування сина у російському СІЗО, батьки отримали від нього лише один лист - перед новим роком.

Копирайт изображения OLHA GRYB Image caption Павло Гриб

Матір Павла до Краснодара їздила тричі - жодного разу їй не дали дозволу на зустріч. Телефоном теж не дозволяють спілкуватись. Інформацію про стан здоров'я хлопця батьки отримують лише від адвоката.

"Також дозвіл на зустріч з Павлом не надається і консулу. Остання зустріч була у листопаді, тривала не більше п'яти хвилин, коли представник слідчого ізолятора перервав її", - наголошує Ігор Гриб.

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі.

Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.