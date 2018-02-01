Netflix відновлює зйомки "Карткового будинку"
Компанія Netflix відновлює зйомки останнього сезону серіалу "Картковий будинок".
Також виробники серіалу повідомили про залучення до зйомок двох нових акторів. До Робін Райт приєднаються актори Грег Кіннер та Даян Лейн.
Netflix в середу вже почав роботу над продовженням серіалу з новими акторами.
Раніше компанія заявила, що зупиняє співпрацю з Кевіном Спейсі через секс-скандал.
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Його звинуватили в сексуальних домаганнях кілька чоловіків.
Поліція Лондона розслідує три заяви про сексуальне насильство з боку актора.
Нові актори серіалу - хто вони?
Даян Лейн знялася в таких фільмах, як "Трамбо", "Чаплін" та "Ідеальний шторм". Її номінували як найкращу актрису на "Оскар" в 2002 році за гру в "Невірній".
Вона також зіграла в фільмах "Людина зі сталі" та "Бетман проти Супермена".
Грег Кіннер знімався у фільмах "Маленька міс Щастя" та "Краще не буває". За роль а останньому його номінували на "Оскар".