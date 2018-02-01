Скандал з Lactalis: продукція могла бути заражена вже понад десять років

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Французька група компаній Lactalis визнала, що деякі її продукти могли були заражені вже понад десять років.

Минулого року мільйони пачок сухого молока відкликали із продажу по всьому світу через спалах сальмонели.

Дослідники кажуть, що та сама сальмонела є причиною ще одного спалаху, який відбувся в 2005 році.

Компанія визнала, що за весь цей час, можливо, від зараженого продукту постраждало значно більше дітей.

В інтерв'ю газеті, опублікованому в четвер, керівник Lactalis Еммануель Бесньє заявив, що компанія також несе відповідальність за спалах у 2005 році.

Відомо, що тоді захворіло 146 дітей.

Під час останнього спалаху, який відбувся наприкінці минулого року, захворіло щонайменше 38 дітей у Франції та Іспанії.

Дослідники стверджують, що бактерія сальмонели знаходилась на заводі в Креоні, аж поки його не закрили.

За їхніми даними, в період з 2005 по 2016 роки захворіли ще 25 немовлят.

Французькі правоохоронні органи розслідують цю справу та проводять обшуки на виробничих потужностях компанії.

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У січні компанія відкликала з 83 країн понад 12 млн пачок сухого молока для дитячого харчування через скандал з сальмонелою.

Судовий позов проти Lactalis подали батьки, які говорять, що їхні діти відчули себе погано після вживання продукції.

Група компаній Lactalis - один з найбільших у світі виробників молочної продукції з обсягом продажів у 17 мільярдів євро на рік.

До складу Lactalis входять 246 виробництв у 47 країнах. Лише у Франції на компанію працює 15 тисяч людей.