Британські дослідники: хворих на психоз треба краще лікувати

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Британські дослідники стверджують, що турбота про людей з важкими психічними захворюваннями відбувається не на належному рівні.

Люди, які перенесли першу стадію психозу, повинні отримати якісні послуги.

Дослідження британських ліберальних демократів показує, що можна вчасно виявити це захворювання, але в людини не завжди є можливість отримати правильне лікування.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії заявила, що "аналіз ситуації дає лише часткову картину прогресу".

Нові стандарти лікування психозу запровадили в квітні 2016 року.

Згідно з ними, щонайменше 50% людей, в яких початкова стадія психозу, повинні отримати допомогу вже протягом двох тижнів.

Колишній британський урядовець Норман Лемб, який займався цим питанням, повідомив, що програма лікування психозу не реалізується на належному рівні.

Офіційні дані свідчать, що 72% пацієнтів на початковій стадії психозу починають лікування. Однак, за словами пана Лемба, пропозицію пройти повний комплекс лікування від Національного інституту здоров'я отримує менше третини з них .

Дослідження показує, що з 45 опитаних хворих 12 сказали, що змогли отримати повний комплекс лікування, а 24 - не отримали. Ще п'ять повідомили, що мають прогрес в лікуванні, четверо не надали інформації з цього приводу.

Потрібне фінансування

Звичайне лікування передбачає поєднання ліків та психологічної терапії, в тому числі сімейну та соціальну підтримку.

"Чи могли б ми уявити собі ситуацію, коли пацієнт з онкологічними захворюваннями не отримує повного лікування, яке він потребує?", - запитує Норман Лемб.

За його словами, треба інвестувати в цей напрямок.

Національний інститут здоров'я Великої Британії розрахував, що об'єм належної медичної допомоги в цій сфері буде коштувати понад вісім тисяч фунтів на одного пацієнта.

Керівник психіатричної служби фундації Dorset Healthcare Майк Келлі повідомив, що до сфери психіатричної медицини залучають персонал для заповнення вакантних посад. Це потрібно для якомога якіснішої допомоги пацієнтам.

"Крім того, потрібно додаткове фінансування, щоб йти далі в ногу з попитом", - каже він.

В Національному інституті здоров'я повідомили, що загальне фінансування сфери охорони психічного здоров'я зростає досить швидкими темпами.

За інформацією, щорічно 10 тисяч людей отримують лікування психозу на ранній стадії, понад три чверті пацієнтів отримують потрібне лікування протягом двох тижнів.