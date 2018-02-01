Білий дім опублікує таємні документи про ФБР
Демократи слідом за ФБР розкритикували наміри республіканців оприлюднити документи, які нібито говорять про упередженість спецслужб до президента США Дональда Трампа.
Лідер демократів в комітеті з розвідки палати представників американського конгресу Адам Шифф звинуватив республіканців в тому, що ті збираються опублікувати вже виправлену версію цього службового документу.
Він вважає, що Білий дім спробує таким чином звільнити спецпрокурора Мюллера.
Демократи вважають, що мета цього документу - дискредитувати розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у виборчу кампанію в США.
Республіканці ж ці звинувачення відкидають і вказують, що в документ внесли лише "незначні правки".
В ньому мова йде про стеження працівників ФБР під час виборчої кампанії 2016 року.
- Трамп намагався звільнити спецпрокурора Мюллера
- Трамп "з нетерпінням чекає", коли його допитає спецпрокурор
Раніше стурбованість з приводу цих документів висловлювали представники ФБР. Вони заявили про відсутність "важливих фактів, які фундаментально впливають на правдивість цієї службової записки".
Однак, представник адміністрації президента повідомив, що документ все-таки опублікують, не дивлячись на позицію демократів та ФБР.
Що за документ?
Це детальна службова записка, яку підготували для керівника комітету з розвідки конгресу США Девіна Нуньєса.
В ньому міститься таємна інформація про неправомірні стеження спецслужб. Це все нібито робили для того, аби перешкоджати кампанії Трампа.
Американські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про зміст цього документу. Нібито в ньому мова йде про те, що в березні ФБР та міністерство юстиції ввели в оману суд, щоб отримати рішення про продовження прослуховування члена передвиборчого штабу Трампа Картера Пейджа.
Дональд Трамп відкидає всі звинувачення, а розслідування спецпрокурора Мюллера про зв'язки з Росією називає "полюванням на відьом".
Росія теж відкидає всі звинувачення про втручання в американські вибори.