Білий дім опублікує таємні документи про ФБР

Копирайт изображения BRENDAN HOFFMAN/GETTY IMAGES Image caption Демократи побоюються, що Білий дім спробує звільнити Мюллера

Демократи слідом за ФБР розкритикували наміри республіканців оприлюднити документи, які нібито говорять про упередженість спецслужб до президента США Дональда Трампа.

Лідер демократів в комітеті з розвідки палати представників американського конгресу Адам Шифф звинуватив республіканців в тому, що ті збираються опублікувати вже виправлену версію цього службового документу.

Він вважає, що Білий дім спробує таким чином звільнити спецпрокурора Мюллера.

Демократи вважають, що мета цього документу - дискредитувати розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у виборчу кампанію в США.

Республіканці ж ці звинувачення відкидають і вказують, що в документ внесли лише "незначні правки".

В ньому мова йде про стеження працівників ФБР під час виборчої кампанії 2016 року.

Раніше стурбованість з приводу цих документів висловлювали представники ФБР. Вони заявили про відсутність "важливих фактів, які фундаментально впливають на правдивість цієї службової записки".

Однак, представник адміністрації президента повідомив, що документ все-таки опублікують, не дивлячись на позицію демократів та ФБР.

Що за документ?

Це детальна службова записка, яку підготували для керівника комітету з розвідки конгресу США Девіна Нуньєса.

В ньому міститься таємна інформація про неправомірні стеження спецслужб. Це все нібито робили для того, аби перешкоджати кампанії Трампа.

Копирайт изображения Chip Somodevilla/Getty Images Image caption Трамп відкидає всі звинувачення про зв'язки з Росією

Американські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про зміст цього документу. Нібито в ньому мова йде про те, що в березні ФБР та міністерство юстиції ввели в оману суд, щоб отримати рішення про продовження прослуховування члена передвиборчого штабу Трампа Картера Пейджа.

Дональд Трамп відкидає всі звинувачення, а розслідування спецпрокурора Мюллера про зв'язки з Росією називає "полюванням на відьом".

Росія теж відкидає всі звинувачення про втручання в американські вибори.