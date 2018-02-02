У США 12-річна дівчина "випадково" відкрила стрілянину в школі

Копирайт изображения AFP/GETTY

Стрілянина, яку відкрила 12-річна дівчинка у школі в Каліфорнії, була ненавмисною, заявила поліція Лос-Анджелеса.

Внаслідок інциденту постраждало п'ятеро людей.

Дівчинці висунули звинувачення у "недбалому вистрілі з вогнепальної зброї".

Стан 15-річного хлопця, якому вистрілили в голову, та 15-річної дівчини, якій куля пробила зап'ясток, стабільний. Лікарі прогнозують, що вони зможуть повністю відновитися після поранення.

11-річний хлопець, 12-річна дівчина та 30-річна жінка отримали незначні травми, у них не було прямого потрапляння.

На місці інциденту знайшли напівавтоматичний пістолет.

Стрілянина сталася вранці у четвер в середній школі Сальвадора Кастро у районі Вестлейк.

Студент, який перебував у класі на момент стрілянини, розповів ABC News, що, ймовірно, дівчина вважала, що зброя була іграшковою, і "не хотіла" когось підстрелити.

Копирайт изображения CBS Image caption Поліція перевіряє учнів після евакуації зі школи

За інформацією з веб-сайту, що повідомляє про випадки насильства з застосуванням зброї в США, у 2017 році в країні сталося понад дві тисячі випадків ненавмисної стрілянини. Цей інцидент - став 166-ю випадковою стріляниною цього року.

Цей випадок також є одним зі щонайменше трьох повідомлень про стрілянину в американських школах за останні кілька тижнів.

23 січня учень в Кентуккі відкрив вогонь по школярах. Внаслідок стрілянини загинули двоє 15-річних підлітків, ще 17 отримали поранення.

А напередодні 16-річного школяра затримали після того, як він поранив підлітка у школі в Техасі.