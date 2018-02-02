Apple продала менше нових айфонів, але прибуток збільшила

Копирайт изображения Getty Images Image caption Продаж нових iPhone X стартував у листопаді

Корпорація Apple продала трохи менше iPhone за останні три місяці 2017 року, ніж минулого року, але вища ціна компенсувала це падіння.

Компанія повідомила про рекордну суму в 20 мільярдів доларів квартального прибутку, що зумовлене значним зростанням надходжень у Японії та Європі.

Дані про ці результати стали першою офіційною заявою Apple про показники продажів дорогих iPhone X.

Голова компанії Тім Кук заявив, що попит на продукт, ціна якого стартує приблизно з 1000 доларів, перевершив очікування.

Обсяг квартальних продажів компанії зросли на 13% у порівнянні з попереднім роком і склали рекордні 88,3 млрд доларів.

Після початкового падіння, ціна акцій Apple піднялася на понад 3% на торгах після закриття біржі.

Apple випустила iPhone X у листопаді. Ця дата співпала з 10-річчям пристрою.

І хоча загальна кількість продажів iPhone за цей період скоротилася на 1% у порівнянні з попереднім роком (до 77,3 млн), IPhone X був найпопулярнішим телефоном Apple з моменту його запуску, сказав пан Кук.

Проте технологічний гігант також оприлюднив нижчий, ніж очікувалося, прогноз продажів на найближчі кілька місяців. Це може додати ваги занепокоєнням інвесторів, які прогнозують зменшення попиту на продукти Apple.

Копирайт изображения JOSH EDELSON/AFP/Getty Images Image caption Тім Кук розповідає про новий iPhone X

Кореспондент ВВС з питань технологій у Північній Америці Дейв Лі розповів, що минулого року Apple випустила три нові iPhone, однак жоден з них не був схожий на попередні.

"IPhone X став головною подією, про нього усі говорили. iPhone 8 та 8 Plus стали застарілими ще до того, як Тім Кук навіть закінчив свою презентацію. Інвестори були стурбовані тим, що наявність iPhone X відлякає людей, які купують дешевші iPhone. І враховуючи той факт, що ціна X стартувала з $999, ці люди можуть вирішити не купувати iPhone взагалі", - каже Дейв Лі.

Так це й сталося, додає кореспондент. Apple продала трохи менше iPhone у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але за дещо більшою ціною.

Тім Кук заявив, що його не надто турбує зниженням обсягів продажів мобільних телефонів, додавши, що 1,3 мільярда гаджетів Apple по всьому світу забезпечили потужну клієнтську базу для структур, які обслуговують корпорацію, зокрема Apple Pay.

Компанія Apple опинилася у непростому становищі після того, як виявилося, що вона навмисне сповільнила батареї у старих телефонів, і це ризвело до розслідування в декількох країнах.

Компанія вибачилася за цей інцидент і порадила своїм клієнтам вимкнути функцію "заощадження заряду акумулятора", яка уповільнює роботу деяких моделей.

Майбутнє зростання

Джефф Філдхек, науковий директор консалтингової компанії Counterpoint, зазначив, що хоча показники Apple за квартал є "фантастичними" для нових пристроїв, компанія може зіткнутися з іншою проблемою - як втримати рівень продаж.

"Через вищі ціни, зберегти ці обсяги буде складним завданням", - сказав пан Філдхек.

Він додав, що активність компанії в Китаї, Індії та інших країнах, що розвиваються, також матиме вирішальне значення для майбутнього зростання.