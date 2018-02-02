У Франції розбилися два гелікоптери: 5 загиблих

Два військових гелікоптери розбилися на півдні Франції. За повідомленнями французьких ЗМІ, загинуло щонайменше п'ятеро людей.

Інцидент стався на озері Карсе, на північ від Сен-Тропе.

На місці інциденту у районі Вар працюють рятувальники. Вони шукають шосту людину, яка перебувала на борту одного з вертольотів.

Поки не відомо, що стало причиною трагедії.

Обидва гелікоптери належали до військової школи Ealat, повідомили чиновники.

У школі проходили навчання пілоти армії та інших військових установ.