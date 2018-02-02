У Франції розбилися два гелікоптери: 5 загиблих
- 2 лютого 2018
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Два військових гелікоптери розбилися на півдні Франції. За повідомленнями французьких ЗМІ, загинуло щонайменше п'ятеро людей.
Інцидент стався на озері Карсе, на північ від Сен-Тропе.
На місці інциденту у районі Вар працюють рятувальники. Вони шукають шосту людину, яка перебувала на борту одного з вертольотів.
Поки не відомо, що стало причиною трагедії.
Обидва гелікоптери належали до військової школи Ealat, повідомили чиновники.
У школі проходили навчання пілоти армії та інших військових установ.