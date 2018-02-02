Біля Лівії затонули 90 мігрантів
- 2 лютого 2018
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Дев'яносто мігрантів ймовірно потонули після того, як човен перекрили лівійське узбережжя, повідомляє агентство з міграції ООН.
Троє з тих, кому вдалося врятуватися, заявили, що більшість загиблих були громадянами Пакистану. Але ця інформація поки що непідтверджена.
За повідомленням, "10 тіл викинуло на лівійських берег", сказано в повідомленні Міжнародної організації з міграції.
Лівія є популярним транзитним маршрутом для мігрантів, які хочуть дістатися Європи.