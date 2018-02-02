Біля Лівії затонули 90 мігрантів

Дев'яносто мігрантів ймовірно потонули після того, як човен перекрили лівійське узбережжя, повідомляє агентство з міграції ООН.

Троє з тих, кому вдалося врятуватися, заявили, що більшість загиблих були громадянами Пакистану. Але ця інформація поки що непідтверджена.

За повідомленням, "10 тіл викинуло на лівійських берег", сказано в повідомленні Міжнародної організації з міграції.

Лівія є популярним транзитним маршрутом для мігрантів, які хочуть дістатися Європи.