Із золотої копальні в ПАР дістали майже тисячу шахтарів

Копирайт изображения AFP / Getty Images Image caption Врятований шахтар жестикулює через автобусне вікно

У Південній Африці врятували шахтарів, які ще в середу застрягли під землею. Всі 955 постраждалих успішно підняті на поверхню - повідомив прес-секретар компанії-власника.

У середу увечері через погодні умови на шахті з видобутку золота стався збій електрики. Через це майже тисяча працівників опинилися в пастці. Їхнє життя опинилася під загрозою через проблеми з вентиляцією.

Вздовж дороги до копальні зібралося чимало родичів шахтарів, але наблизитися ближче під час рятувальної операції їм не давав кордон силовиків.

У п’ятницю зранку постачання електрики відновили, і шахтарі ліфтом змогли вибратися на поверхню. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"Є випадки зневоднення та високого кров'яного тиску, але нічого серйозного" - розповів прес-секретар компанії Sibanye-Stillwater.

Копирайт изображения AFP/getty Image caption Через погодні умови на шахті з видобутку золота стався збій електрики

Постраждалим надали їжу та проводять медичну перевірку.

"Ми пережили сильний стрес, оскільки повітря не вистачало, - розповів шахтар Майк Хонто. - На щастя, керівництво шахти встигло надіслати нам їжу та воду".

Шахта "Беатрікс" розташована в місті Вельком, за майже 300 км від Йоганнесбурга. Власник шахти - гірничо-видобувна компанія Sibanye-Stillwater.

На шахті загалом 23 рівні. Перший - на глибині до 1000 метрів.

Південна Африка є провідним виробником золота, але часто безпека в цій галузі зазнає критики.

У 2017 році в південноафриканських шахтах сталося понад 80 смертельних випадків.