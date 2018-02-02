Звільнені з лівійського полону українці повернулися додому

Копирайт изображения Facebook Петро Порошенко Image caption Українці, які утримувалися в полоні у Лівії, повернулися на Батьківщину

Четверо українців, які понад шість років утримувалися в полоні у Лівії, повернулися додому. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За їхніми словами, визволити заручників вдалося завдяки спільним зусиллям дипломатів та Служби зовнішньої розвідки.

МЗС України також закликало громадян України утриматися від відвідання Лівії через складну безпекову ситуацією в країні. Зокрема, через те, що з Лівії важко виїхати, а українські дипломати не мають можливості надавати належну консульсько-правову допомогу.

Більше подробиць у МЗС України поки що не надають.

Також визволених українців привітав президент Петро Порошенко у мережі Facebook.

"Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії", - написав президент у повідомленні.

У вересні 2011 року стало відомо про затримання в Лівії понад двох десятків українських фахівців, які прибули для роботи на об'єктах нафтової промисловості. Їх звинуватили в участі у військових діях на боці Муаммара Каддафі.

У серпні 2014 року МЗС України повідомило, що 18 українців повернулися з полону у Лівії додому, четверо залишалися.