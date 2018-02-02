У Києві прощаються з Леонідом Каденюком
У Києві прощаються з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком. Громадянська панахида відбувається у приміщенні клубу Кабінету міністрів.
Участь у церемонії взяли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та екс-голова Верховної Ради Олександр Мороз.
Також приїхала делегація із Чернівецької області, де народився пан Каденюк.
Поховати космонавта вирішили на Байковому цвинтарі у Києві.
Леонід Каденюк помер у середу 31 лютого, під час ранкової пробіжки по парку в центрі Києва. Кілька днів перед тим йому виповнилося 67 років.
За останні п'ять років Каденюк втратив всіх найближчих родичів - спочатку від інфаркту помер його старший брат, потім пішли з життя мати і брат-близнюк.