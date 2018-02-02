У Києві прощаються з Леонідом Каденюком

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У Києві прощаються з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком. Громадянська панахида відбувається у приміщенні клубу Кабінету міністрів.

Участь у церемонії взяли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та екс-голова Верховної Ради Олександр Мороз.

Image caption Участь у церемонії взяв другий президент України Леонід Кучма

Також приїхала делегація із Чернівецької області, де народився пан Каденюк.

Поховати космонавта вирішили на Байковому цвинтарі у Києві.

Леонід Каденюк помер у середу 31 лютого, під час ранкової пробіжки по парку в центрі Києва. Кілька днів перед тим йому виповнилося 67 років.

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За останні п'ять років Каденюк втратив всіх найближчих родичів - спочатку від інфаркту помер його старший брат, потім пішли з життя мати і брат-близнюк.