У Кале застрелили п'ятьох мігрантів

Копирайт изображения EPA Image caption Людині надають медичну допомогу після сутичок у Кале, що на півночі Франції

Щонайменше п'ятеро мігрантів загинули під час масової бійки між афганцями та еритрейцями у французькому порту Кале, повідомляє місцева влада.

37-річного афганця підозрюють в тому, що він відкрив вогонь по людях, які стояли в черзі за продовольчими пайками.

Чотири вихідці з Еритреї віком від 16 до 18 років перебувають у критичному стані. Стрілець поцілив у шию, груди, живіт та хребет людей повідомляє агентство AFP.

Майже 100 еритрейців та близько 30 афганців брали участь в бійці, яка тривала майже дві години після того, як пролунали вистріли.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб заявив, що насильство вийшло на новий рівень і звинуватив угруповання, які намагаються переправляти мігрантів до Великої Британії, в провокуванні насильства.

Цей найжорстокіший спалах насильства між мігрантами в Кале за останні місяці і використання зброї - тривожний знак зростання напруги, повідомляє ВВС Хью Шофілд з Парижа.

Табір, відомий під назвою "Джунглі", створили поблизу Кале в 2016 році.

Сотні мігрантів зібрались на цій території, намагаючись перетнути канал, щоб потрапити до Великої Британії.

Згодом спалахнула ще одна бійка на індустріальному майданчику - за п'ять кілометрів від місця першого інциденту.

Копирайт изображения EPA Image caption Група мігрантів з палицями під час зіткнень

150-200 озброєних залізними прутами та палицями еритрейських мігрантів розпочали сутичку з 20 афганцями, повідомила місцева префектура.

"Джунглі" в Кале стали французьким символом європейської міграційної кризи. Майже 7000 людей - більшість з Близького Сходу та Африки - жили там.

Раніше цього місяця президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписали новий міграційний договір, в якому Британія збільшує фінансування для вирішення нагальних питань у міграційні сфери, зокрема у прикордонних регіонах.