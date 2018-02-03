В Італії стріляли в іноземців, є поранені

Копирайт изображения EPA Image caption За інформацією італійських ЗМІ, затриманого звуть Лука Траїні. Йому 28 років і раніше він не був судимий.

Принаймні шестеро людей поранені в результаті стрілянини в Італії у місті Мачерата, одну людину затримали, повідомляє поліція.

ЗМІ повідомляють, що поранені - темношкірі мігранти, їх ушпиталили. Щонайменше одна людина у критичному стані.

Підозрюваний, як зазначають локальні ЗМІ, 28-річний Лука Траїні. Правоохоронці повідомили, що у нападника на шиї був прапор Італії.

Він брав участь у регіональних виборах від антиімміграційної партії "Північна Ліга" минулого року.

В Італії загальнонаціональні вибори пройдуть 4 березня, питання міграції - одне з ключових.

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція знайшла пістолет нападника в автомобілі Alfa Romeo.

Пов'язують із убивством підлітка?

Інцидент стався у різних районах міста, в тому числі й біля залізничного вокзалу. Стріляли з автомобіля на ходу.

Пан Траїні не чинив опору під час затримання, уточнили у поліції. Поліція знайшла пістолет у його автомобілі Alfa Romeo.

Мер міста попереджав людей у Twitter, аби вони були обережнішими через інцидент.

Стрілянину чули в частинах міста Віа Спалато та Віа дей Веліні. Ці ж два ключові напрямки фігурують у розслідуванні вбивства 18-річної дівчини, тіло якої виявили у минулий понеділок. Через убивство затримали чоловіка з Нігерії.

Місцеві ЗМІ пов'язують ці два інциденти.