У Сирії збили російський літак

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На півночі Сирії біля міста Ідліб збили російський бойовий літак Су-25.

Цю територію контролюють сирійські повстанці.

Як повідомляє Сирійський центр спостереження за правами людини, який базується у Британії, пілот зумів катапультуватися, але його взяли у полон.

Російські високопосадовці поки ніяк не коментують цей інцидент.

На відеороликах, які розмістили у соцмережах, видно момент удару по літаку. На інших відеозаписах видно уламки на землі із червоною зіркою на крилі.

Тим часом "Сирійська вільна армія" у Tiwtter розмістила фотографію, на якій начебто є тіло мертвого пілота.

Підтвердити правдивість цих матеріалів наразі неможливо.

За інформацією Sky News Arabia, літак збили ракетою класу "земля-повітря".