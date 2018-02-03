У Сирії збили російський літак
На півночі Сирії біля міста Ідліб збили російський бойовий літак Су-25.
Цю територію контролюють сирійські повстанці.
Як повідомляє Сирійський центр спостереження за правами людини, який базується у Британії, пілот зумів катапультуватися, але його взяли у полон.
Російські високопосадовці поки ніяк не коментують цей інцидент.
На відеороликах, які розмістили у соцмережах, видно момент удару по літаку. На інших відеозаписах видно уламки на землі із червоною зіркою на крилі.
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Тим часом "Сирійська вільна армія" у Tiwtter розмістила фотографію, на якій начебто є тіло мертвого пілота.
Підтвердити правдивість цих матеріалів наразі неможливо.
За інформацією Sky News Arabia, літак збили ракетою класу "земля-повітря".