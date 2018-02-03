Леді Гага скасовує тур Європою через "сильний біль"

  • 3 лютого 2018
Lady Gaga Копирайт изображения Brian Samuelson

Леді Гага скасувала останні 10 концертів європейської частини її світового туру через "сильний біль".

У заяві, розміщеній в Твіттері, поп-зірка вибачилася перед шанувальниками і сказала, що вона "почувається спустошеною" і їй потрібно відновити "себе та своє самопочуття".

31-річна співачка має фіброміалгію - стан, який характеризується хронічним поширеним болем і підвищеною болючою чутливістю до тиску.

Серед скасованих виступів, зокрема, шоу у Лондоні та Манчестері.

У заяві також сказано, що "жорстке рішення" було зроблено в п'ятницю, за рекомендацією її медичної команди.

"Власники квитків зможуть подати заявку на відшкодування з 6 лютого", - додається в повідомленні.

Копирайт изображения Lady Gaga
Image caption Фото з Твіттера Lady Gaga з її фанатами,зроблене зі сцени у Birmingham Arena минулого тижня

Що таке фіброміалгія?

  • Синдром фіброміалгії (ФМС) - це тривалий стан, який викликає біль у всьому тілі
  • Люди, які страждають від нього, також можуть зіткнутися з проблемою засинання, підвищеною чутливістю до болю, втомою та ревматизмом м'язів
  • Точні причини появи синдрому невідомі, але він може спричинити фізичний або емоційний стрес
  • Наразі не існує ліків від цього стану

Джерело: NHS (Національна служба здоров'я у Британії)

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