Леді Гага скасовує тур Європою через "сильний біль"
Леді Гага скасувала останні 10 концертів європейської частини її світового туру через "сильний біль".
У заяві, розміщеній в Твіттері, поп-зірка вибачилася перед шанувальниками і сказала, що вона "почувається спустошеною" і їй потрібно відновити "себе та своє самопочуття".
31-річна співачка має фіброміалгію - стан, який характеризується хронічним поширеним болем і підвищеною болючою чутливістю до тиску.
- Леді Гага хворіє на фіброміалгію. Що це таке?
- Леді Гага після зґвалтування страждає на стресовий розлад
Серед скасованих виступів, зокрема, шоу у Лондоні та Манчестері.
У заяві також сказано, що "жорстке рішення" було зроблено в п'ятницю, за рекомендацією її медичної команди.
"Власники квитків зможуть подати заявку на відшкодування з 6 лютого", - додається в повідомленні.
Що таке фіброміалгія?
- Синдром фіброміалгії (ФМС) - це тривалий стан, який викликає біль у всьому тілі
- Люди, які страждають від нього, також можуть зіткнутися з проблемою засинання, підвищеною чутливістю до болю, втомою та ревматизмом м'язів
- Точні причини появи синдрому невідомі, але він може спричинити фізичний або емоційний стрес
- Наразі не існує ліків від цього стану
Джерело: NHS (Національна служба здоров'я у Британії)