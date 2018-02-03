Леді Гага скасовує тур Європою через "сильний біль"

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Леді Гага скасувала останні 10 концертів європейської частини її світового туру через "сильний біль".

У заяві, розміщеній в Твіттері, поп-зірка вибачилася перед шанувальниками і сказала, що вона "почувається спустошеною" і їй потрібно відновити "себе та своє самопочуття".

31-річна співачка має фіброміалгію - стан, який характеризується хронічним поширеним болем і підвищеною болючою чутливістю до тиску.

Серед скасованих виступів, зокрема, шоу у Лондоні та Манчестері.

У заяві також сказано, що "жорстке рішення" було зроблено в п'ятницю, за рекомендацією її медичної команди.

"Власники квитків зможуть подати заявку на відшкодування з 6 лютого", - додається в повідомленні.

Копирайт изображения Lady Gaga Image caption Фото з Твіттера Lady Gaga з її фанатами,зроблене зі сцени у Birmingham Arena минулого тижня

Що таке фіброміалгія?

Синдром фіброміалгії (ФМС) - це тривалий стан, який викликає біль у всьому тілі

Люди, які страждають від нього, також можуть зіткнутися з проблемою засинання, підвищеною чутливістю до болю, втомою та ревматизмом м'язів

Точні причини появи синдрому невідомі, але він може спричинити фізичний або емоційний стрес

Наразі не існує ліків від цього стану

Джерело: NHS (Національна служба здоров'я у Британії)