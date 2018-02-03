Марта Костюк виграла тенісний турнір на $60 тисяч

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Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру ITF Womens Circuit в Австралії з призовим фондом у 60 тис. доларів.

У фіналі змагань 15-річна українка обіграла 25-річнну швейцарку Вікторію Голубич із рахунком 6-4, 6-3.

Із перемогою українську тенісистку у мережі Facebook привітав президент України Петро Порошенко.

"Вітаємо юну українку Марту Костюк зі здобуттям другого професійного титулу в її кар'єрі - чемпіонки ITF Womens Circuit. Пишаємося тобою, Марто!", - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч Марту Костюк прозвали "українською сенсацією" після проходження до Australian Open, де вона поступилася у третьому колі змагань іншій українці Еліні Світоліній.

Попри це пані Костюк піднялася з 521-го на 243-тє місце у рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).

У 2017 році Марта Костюк виграла юніорський Australian Open.