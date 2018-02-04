Через снігопади в Україні знеструмлено близько 400 міст і сіл

Копирайт изображения ДСНС у Закарпатській області

З 3 на 4 лютого через дощ та налипання мокрого снігу сталося знеструмлення 394 населених пунктів у семи областях України. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, найбільше - 220 населених пунктів знеструмлено у Львівській області, 46 в Івано-Франківській, 44 на Закарпатській, 43 - в Тернопільській, 22 - в Рівненській, 18 - в Чернігівській та один у Сумській області.

У ДСНС Закарпатської області ще напередодні увечері повідомили про ускладнення руху великовагового автотранспорту у високогірних районах Закарпаття.

Не всі вантажні автомобілі можуть подолати засніжені траси, допомогу в буксируванні їм надають підрозділи рятувальної служби.

Як додали у відомстві, станом на 21:00 3 лютого рятувальники відбуксирували 29 автомобілів, які застрягли на автошляхах краю.

Копирайт изображения ДСНС

За словами рятувальників, здебільшого, це трапляється через те, що водії не замінюють вчасно гуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання.

Також, внаслідок налипання мокрого снігу у Воловецькому, Великоберезнянському та Перечинському районах області впало три дерева.

У Рівненській області рятувальники витягнули з кюветів вісім вантажівок та чотири легкові автомобілі, які опинилися там через негоду.

Копирайт изображения ДСНС у Рівненській області Image caption У Рівненській області рятувальники витягнули з кюветів 12 авто

У Гідрометцентрі повідомили про лавинну небезпеку третього рівня, яка через хуртовини зберігається у горах Івано-Франківської, високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей.

На річках карпатського регіону 4 лютого очікується підйоми рівнів води від 30 см до 1 метра. У річках Уж, Латориця та Стара, а також на ділянці Тиси Рахiв - Хуст та у нижній течії річки Боржава - на 1-2 метри, можливий вихід води на заплаву;

Внаслідок перезволоження ґрунту в окремих місцях можливі зсуви ґрунту, додають у ДСНС.