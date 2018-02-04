Ума Турман звинуватила Вайнштайна в домаганнях

Копирайт изображения Getty Images Image caption У листопаді Ума Турман пообіцяла розповісти усе, коли буде готова

Голлівудська актриса Ума Турман заявила, що стала жертвою сексуальних домагань з боку продюсера Гарві Вайнштайна. Вона розповіла про це в інтерв'ю New York Times.

Турман висловила своє ставлення до скандалу навколо Вайнштайна ще у листопаді минулого року, написавши: "Я радію, що все відбувається повільно, ти не заслуговуєш на кулю".

Тоді вона не стала детально розповідати про свої претензії до Вайнштайна, пообіцявши зробити це, коли буде готова.

У суботу газета New York Times опублікувала велику статтю під назвою "Ось чому лютує Ума Турман".

Зокрема, актриса стверджує, що Вайнштайн запросив її до своєї кімнати у лондонському готелі у 1990-ті роки, де штовхнув її на ліжко і "спробував роздягнутися".

Представник Гарві Вайнштайна вже заявив, що звинувачення у нападі на актрису не відповідають дійсності.

Що каже Ума Турман?

47-річна зірка заявила, що в 16 років, на початку її кар'єри, її примусив до сексу неназваний актор на 20 років старший за неї.

"Фактично, я була слухняною, - розповіла Ума Турман виданню. - Я намагалася сказати "ні", я плакала, я робила все, що могла. Він сказав мені, що двері зачинені, але я не побігла і не спробувала ручку".

"Коли я прийшла додому, то пам'ятаю, що стояла перед дзеркалом і дивилася на свої руки, і я була така зла, що на них не було ні крові, ні синців", - додала вона.

Звинувачення на адресу Вайнштайна стосуються часу успіху фільму "Кримінальне чтиво" 1994 року, знятого Квентіном Тарантіно і спродюсованого Вайнштайном.

Інцидент, ймовірно, стався в номері продюсера в лондонському готелі Savoy.

"Він штовхнув мене. Він намагався залізти на мене. Він робив усілякі неприємні речі, - розповіла актриса. - Однак у підсумку він все-таки не пішов до кінця і не став мене примушувати. Ти як тварина, яка намагається вислизнути, як ящірка".

За її словами, наступного дня вона отримала букет квітів із запискою: "У тебе чудові інстинкти". Після цього випадку асистенти Вайнштайна продовжували телефонувати з пропозиціями про нові проекти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Десятки жінок звинувачують Гарві Вайнштайна у домаганнях та зґвалтуваннях

Яка реакція Вайнштайна?

Представник Гарві Вайнштайна (сам продюсер зараз проходить реабілітацію) після публікації статті оприлюднила заяву.

У ній йдеться про те, що команда продюсера зв'язувалася з New York Times і надсилала фотографії, які "демонструють тісні зв'язки Вайнштайна і Турман".

У газеті визнали, що отримали "дружні" фотографії пари на прем'єрах фільмів і вечірках.

"Вайнштайн визнає незручну спробу залицяння до Турман 25 років тому в Англії - після того, як неправильно зрозумів її сигнали, після флірту в Парижі, - за що він негайно вибачився і про що глибоко шкодує", - йдеться в заяві.

"Однак її заяви про фізичне насильство не відповідають дійсності. Під час невдалого залицяння Вайнштайна не було ніякого фізичного контакту, і він засмучений та здивований тим, чому Турман... чекала 25 років, щоб оприлюднити ці звинувачення", - написали представники продюсера.

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А як же Квентін Тарантіно?

Ума Турман також детально розповіла про тимчасовий розрив стосунків з режисером Квентіном Тарантіно, який у співпраці з Вайнштайном працював над "Кримінальним чтивом" і "Вбити Білла" - найуспішнішими картинами Турман.

Вона розповіла, що посварилася з Тарантіно через аварію на зйомках "Вбити Білла". За її словами, Тарантіно розлютив той факт, що вона хотіла використовувати каскадера під час зйомок сцени в кабріолеті, незважаючи на можливу несправність автомобіля. Він переконав її вести машину самостійно - у результаті чого сталася аварія, і актриса отримала травми.

Інцидент вплинув на стосунки пари. Ума Турман погрожувала засудити студію Гарві Вайнштайна, проте їй 15 років не давали доступу до кадрів аварії.

Квентін Тарантіно поки не коментував звинувачення актриси.