Нетверезий водій скоїв смертельне ДТП у Києві - поліція

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У ніч на неділю, 4 лютого водій автомобіля Mercedes скоїв ДТП на проспекті Шухевича у Києві, у результаті інциденту загинуло двоє людей. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

За даними поліції, 45-річний водій автомобіля Mercedes рухався зустрічною смугою проспектом Шухевича. На вимогу працівників поліції він не зупинився.

Далі правопорушник зіткнувся з автомобілями Dacia Logan, Audi, Toyota та Opel.

Внаслідок ДТП 50-річний водій Dacia та його 35-річна пасажирка загинули на місці, а водія Audi, пасажирку Opel та водія Mercedes госпіталізували.

Як повідомляє прес-служба київської поліції, винуватця ДТП затримали. За фактом аварії розпочали досудове розслідування.

"Фігуранту, який на момент ДТП перебував у стані сп'яніння, загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.

У Києві 28 січня сталося ДТП: водій вантажного автомобіля Scania здійснив наїзд на металеву опору й спалахнув. Вогонь перекинувся ще на декілька автомобілів. У результаті згоріли чотири автомобілі, включно з вантажівкою. Обійшлося без потерпілих.

Пізно ввечері 2 січня в Києві на повороті на Білогородку сталося ДТП за участі п'яного судді з Білої Церкви. Обидві машини опинилися у кюветі, обидва водії травмовані.

При цьому спецприлад драгер показав в одного з водіїв вміст алкоголю в крові - 1,52 проміле. У поліції Києва ВВС Україна підтвердили, що йдеться саме про суддю.