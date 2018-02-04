Україна стала найгіршою у Європі за рейтингом економічних свобод

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Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічних свобод. Про це йдеться в дослідженні, проведеному американським аналітичним центром The Heritage Foundation.

За повідомленням на офіційному сайті центру, Україна набрала 51,9 пункти зі 100 можливих.

Загалом країна за рік піднялась на 16 позицій: у торішньому рейтингу Україна посідала 166 місце.

За минулий рік показник України виріс на 3,8 пункти завдяки позитивним змінам 8 з 12 показників.

Heritage Foundation відзначає проведені реформи, однак додає, що варто зосередитися на боротьбі з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних підприємств, вдосконаленні законодавчої бази та верховенстві права.

"Загальний інтерес західних реформ зменшився, при цьому економічна стагнація триває", - йдеться на сайті аналітичного центру.

При укладанні рейтингу експерти враховували 12 свобод - від права власності до фінансової свободи. Три показники України оцінені гірше, ніж минулого року - це право власності, свобода торгівлі та цілісність управління.

Україна знаходиться в групі країн з переважно невільною економікою.

Очолили рейтинг Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія, Австралія та Ірландія.

Індекс економічної свободи понад 10 років обчислюється The Wall Street Journal та The Heritage Foundation.

Застосовуючи теорію видатного економіста Адама Сміта про добробут націй, автори індексу вимірюють економічну свободу у 185-и країнах за десятьма показниками: права власності, свобода від корупції, фіскальна свобода, державні витрати, свобода підприємництва, свобода праці, монетарна свобода, свобода торгівлі, свобода інвестицій, фінансова свобода.