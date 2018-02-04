Культогляд: німфи - порнографія?

Цього тижня у культогляді:

Коли відбудуться останні концерти Елтона Джона в Європі?

Про що продовжують говорити чоловіки?

Новий біблійний проект Мела Гібсона

Зображення оголених німф - це порнографія чи ні?

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Німфи не винні?

На сторінках британської газети Guardian триває запекла суперечка: зображення оголених німф - це порнографія чи ні? Дискусії спричинило рішення керівництва Мистецької галереї Манчестера прибрати із експозиції полотно Джона Вільяма Вотерхауза. З продажу також вилучили листівки з репродукцією цього одного з найбільш відомих полотен митця.

Картина "Гілас і німфи" відтворює епізод давньогрецького міфу про аргонавтів. Красунчик Гілас попрямував до річки, аби набрати води для своїх супутників. На березі його зачарували німфи і затягли до глибин для розваг. До друзів Гілас так і не повернувся. За думку Уотерхауза, ця легенда була попередженням для чоловіків про небезпеку чарівності фатальних жінок.

Створене полотно було у 1896 році і донедавна не ставило відвудувачів у незручне становище. Але на тлі численних кампаній на захист прав жінок керівництво галереї вирішило прибрати картину, аби запитати у громадян - це відверта еротична фантазія вікторіанської епохи чи недоречний і образливий нині твір?

Реакція шанувальників мистецтва була змішаною. Одні засудили цей крок, інші назвали його "політично коректним". Клер Ганнавей, куратор відділу сучасного мистецтва, заявила Guardian, що мова не про цензуру, а картину прибрали з експозиції, аби почати обговорення цієї теми.

Художник Майкл Браун, який став свідком вилучення полотна, висловив стурбованість через такий крок. "Мені не подобається, коли твори мистецтва замінюють, або коли нам кажуть, це правильно, а це ні. Вони скористалися своєю владою, аби ветувати твори мистецтва у публічній колекції. Ми не знаємо, на скільки це полотно прибрали зі стіни - це можуть бути дні, тижні, місяці. Якщо проти цього не протестуватимуть, воно може ніколи не повернутися назад", - цитує його Guardian.

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Прощальне шоу видатного британця

Стало відомо, коли відбудуться останні концерти прощального гастрольного туру Елтона Джона в Європі. Як повідомлялося, нещодавно 70-річний музикант оголосив про намір припинити гастрольну діяльність, аби проводити більше часу із родиною і краще слідкувати за своїм здоров'ям.

Але перед тим, як попрощатися із концертними залами і стадіонами, сер Елтон вирушить у світове турне під назвою "Farewell Yellow Brick Road", протягом якого дасть 300 концертів. Розпочнеться він у Північній Америці у вересні цього року.

Його європейська частина триватиме лише два місяці: у травні і червні 2019 року Елтон Джон виступить у Західній Європі і Скандинавії. Серед країн Східної і Центральної Європи таку честь отримали лише Чехія і Польща.

"Останній в історії концертний тур цієї суперзірки запросить фанів до аудіовізуальної подорожі, яку світ раніше ще не бачив. Вона буде інноваційна і смілива, як і уся творчість цього митця", - написав польський портал onet.pl. Цікаво, що квитки на прощальний концерт співака у Польщі, який відбудеться у Кракові в травні 2019 року, надійдуть к продаж зовсім скоро - 9 лютого.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ростислав Хаїт зіграв роль Слави у фільмі "Про що говорять чоловіки"

Ще раз про кохання

На екрани України виходить третя частина франшизи "Про що розмовляють чоловіки". Як і у двох попередніх стрічках комедії, головні ролі у стрічці виконали учасники "Квартету І" - Леонід Барац, Олександр Демідов, Каміль Ларін і Ростислав Хайт.

Сюжет фільму побудований на рішенні четвірки друзів відпочити від буденності і поїхати на вихідні до Петербурга. Але через запізнення, замість швидкого "Сапсана" їм доводиться мандрувати на бокових місцях у простенькому плацкартному вагоні. Відсутність комфорту компенсується "розкошем людського спілкування". Чотири чоловіки, яким вже майже під п'ятдесят, мають достатньо часу, аби знову поговорити про все: бізнес, гроші, футбол, ну, і, звісно ж, кохання - як його знайти і утримати, аби почуватися щасливим.

У третій частині "чоловічих розмов" з'являється російський бізнесмен і колишній кандидат в президенти Росії Михайло Прохоров. Він зіграє сам себе. Його гонорар за зйомки у фільмі склав один рубль.

Саундтрек фільмів "Про що розмовляють чоловіки» вже давно став окремим музичним явищем. Як і раныше, головну пісню в третій стрічці виконає гурт "Бі-2". Їхній хіт "Віскі" з останнього альбому "Обрії подій", який прозвучить у фільмі, різко розкритикували в Росії як русофобський.

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Знову про вічне

Актор і режисер Мел Гібсон розпочав роботу над продовженням однієї із своїх найбільш успішних стрічок - "Страстей Христових", повідомляє американський тижневик USA Today. Новий фільм пана Гібсона називатиметься "Страсті Христові. Воскресіння".

Як і у "Страстях Христових", роль Сина Божого зіграє нині 49-річний Джим Кав'єзел. Актор відмовився розкривати деталі нової роботи Мела Гібсона, проте вже напророчив їй величезний успіх. "Єдине, що я можу вам повідомити - то це буде найвеличніший фільм в історії. Настільки він хороший", - цитує актора часопис. Він створив ще більшу інтригу, коли заявив: "Я не можу розповідати про це, але там є речі, які шокують багатьох."

USA Today пише, що прогнози актора цілком можуть справдитися, адже свого часу й "Пристрасті Христові" стали "віхою у кіновиробництві" на релігійну тематику. Фільм 2004 року, бюджет якого склав 30 мільйонів доларів, заробив у світовому прокаті 611 мільйонів. Як відомо, в ньому йдеться про останні 12 годин земного буття Сина Божого.

У сіквелі Мел Гібсон розповість про найдивовижнішу подію християнської віри - вознесіння Христа. "Ми намагатимемося відтворити це найбільш достовірно з кінематографічної точки зору, так, щоб показати його в новому світлі", - цитує режисера американський тижневик.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС.