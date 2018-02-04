ВООЗ: алкоголь може призвести до семи видів раку

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За даними ВООЗ, вживання алкоголю може призводити до розвитку раку молочної залози та шести інших типів раку. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Основним канцерогенним компонентом алкоголю є етанол, який міститься у всіх типах алкогольних напоїв. Етанол пошкоджує клітини таким чином, що робить їх більш схильними до злоякісних змін", - зазначили в оргазнізації.

Також уточнили, що алкоголь впливає на жіночі гормони, стимулює розростання клітин та збільшує ризик раку молочної залози.

В органазації доводять, що жінка, яка вживає чотири бокали вина щоденно, збільшує ризик розвитку раку молочної залози на 50%.

"Безпечної" дози алкоголю не існує, тобто навіть невеликі обсяги споживання становлять ризик для здоров'я", - підкреслюють у ВООЗ.

Однак науковці підкреслюють, що будь-яке зменшення споживання алкоголю знижує ризики розвитку онкологічних захворювань.