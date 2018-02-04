У Єгипті знайшли гробницю жриці часів Стародавнього царства

Копирайт изображения AFP Image caption На фресках зображені деякі моменти повсякденного життя

Єгипетські археологи виявили гробницю, якій біля 4,4 тисячі років, де була похована жриця.

На стінах гробниці, яка розташована неподалік Каїра, добре збереглися фрески, на яких зображена жриця Хетпет.

Хетпет служила богині родючості Хатхор, яка, як вважалося, допомагала жінкам під час пологів.

Гробницю виявили під час розкопок на плато Гіза, на південь від піраміди Хеопса, повідомляє міністерство у справах пам'яток старовини Єгипту.

У цьому місці ховали знатних людей часів п'ятої династії давньоєгипетського царства. Деякі гробниці виявлили ще в 1842 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Гробницю виявили під час розкопок приблизно за 20 кілометрів на південь від піраміди Хеопса в Гізі

"Ми знаємо, що це була жінка високого рангу і що у неї були тісні зв'язки з палацом", - сказав міністр у справах пам'яток старовини Халед аль-Анані.

У гробниці, яка за формою нагадує букву "Г", є "архітектурний стиль і декоративні елементи часів п'ятої династії", йдеться у заяві міністерства.

Фрески "збереглися дуже добре. На них видно зображення Хетпет на полюванні і риболовлі, а під час отримання подарунків від дітей".

Крім того, на фресках зображені виступи танцюристів і музикантів, а також різні тварини - від домашньої худоби до мавп.

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На одній з фресок видно мавпу, яка танцює перед оркестром.

"Такі сцени дуже рідкісні... Одного разу подібну сцену виявили в гробниці "Ка-Ібер", але на ній мавпа танцювала перед гітаристом, а не оркестром", - розповів Мустафа Вазирі з міністерства у справах пам'яток старовини агентству AFP.

Міністр аль-Анані сподівається, що археологи виявлять ще знахідок у цьому місці.