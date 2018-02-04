Пекін засудив ядерний план США "часів холодної війни"

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Китай закликав США "відкинути підхід часів холодної війни", після того як Вашингтон заявив про плани диверсифікувати свій ядерний арсенал, додавши до нього заряди малої потужності.

"Країні, яка має найбільший ядерний арсенал у світі, варто було б виявити ініціативу, щоб стежити за тенденцією, а не протидіяти їй", - заявив міністр оборони Китаю у неділю.

У Пентагоні вважають, що американські атомні заряди надто потужні, тому мало хто вірить, що Вашингтон може їх застосувати. Тому США хочуть розробити ядерні ракети малої потужності.

У Росії вже засудили ці плани.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що світ став "ближчим до знищення".

Що за нова ядерна політика США?

США стурбовані тим, що їхній ядерний арсенал старіє і перестає бути ефективним засобом стримування. Серед числа потенційних загроз для країни Вашингтон називає Китай, Росію, Північну Корею та Іран.

В оновленій ядерній доктрині США, яку поширив Пентагон у п'ятницю, зазначили, що такої зброї малої потужності може сприяти подальшому посиленню ядерного потенціалу. Заряди потужністю до 20 кілотонн менш сильні, але досить руйнівні.

Крім того, доктрина передбачає такі зміни:

Міжконтинентальні ракети, стратегічні підводні човни та бомбардувальники, що несуть ядерні заряди, продовжать інтенсивну модернізацію, розпочату за президента Барака Обаму;

Стратегічні атомні субмарини можуть модифікувати для зменшення потужності зарядів;

Повернення ядерних боєзарядів морського базування.

В основі нової ядерної доктрини лежить протидія "загрозі від держав-ревізіоністів", як Китай і Росія.

Як відреагував Китай?

Китай у неділю заявив про рішучу незгоду з тезами американської доктрини.

У китайському міноборони заявили, що Вашингтон перебільшив ядерну загрозу з боку Китаю, додавши, що політика Пекіна в сфері ядерної зброї носить виключно оборонний характер.

"Сподіваємося, що США відмовиться від підходу часів холодної війни, визнає свої зобов'язання у галузі роззброєння і правильно зрозуміє стратегічні наміри Китаю, об'єктивно оцінивши нарощування Китаєм національної оборони і військової сили", - йдеться в офіційній заяві.

Китай вже порівнював поточну міжнародну політику США з періодом холодної війни. У минулому році країна засудила оновлену військову стратегію Вашингтона і закликала змінити "застарілу точку зору".

У новій доктрині США звинувачує Китай у "розширенні значного ядерного арсеналу". У неділю Китай виступив із захистом своєї політики, заявивши, що країна буде "твердо слідувати мирному розвитку і продовжувати військову політику, що має оборонний характер".

Як реагували інші?

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф стверджував, що пропозиції є порушенням міжнародного договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Російське міністерство закордонних справ звинуватило США у розгортанні збройних сил і заявило, що вживатиме "необхідних заходів" для забезпечення російської безпеки.

Там заявили про "конфронтаційний та антиросійський характер" документа.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров висловив "глибоке розчарування" через план.