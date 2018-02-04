У США пасажирський потяг зіткнувся з вантажним: є загиблі

Пасажирський потяг, у якому їхало 147 пасажирів, зіткнувся з товарним потягом в американському штаті Південна Кароліна. У результаті інциденту загинули двоє людей, повідомили чиновники.

Понад 70 людей поранені. Локомотив і декілька вагонів зійшли з рейок.

Потяг курсував між Нью-Йорком та Маямі.

Місцева поліція підтвердила жертви в аварії, яка сталася у неділю в місті Кейсі, недалеко від Колумбії.

Американський Червоний Хрест відправив на місце інциденту рятувальників. Екстрені служби повідомили, що з потяга евакуювали усіх пасажирів.

Представник відділу надзвичайних ситуацій штату Південна Кароліна повідомив журналістам, що до лікарні доправили 70 людей, які отримали як незначні подряпини, так і переломи.

За інформацією Національної компанії залізничних пасажирських сполучень (Амтрак) у поїзді їхало 139 пасажирів і вісім співробітників. Невідомо, скільки людей перебувало у вантажному потязі, оператором якого є транспортна компанія CSX.

За приблизними підрахунками, з вантажного потяга витекло близько 22 тисяч пального, однак рятувальники запевняють, що це не становить загрози для людей.

Занепокоєння щодо стандартів безпеки залізничних перевезень зросло після низки інцидентів останніх років. Так, у грудні минулого року в аварії потяга у штаті Вашингтон загинули троє людей.

А напередодні шестеро людей отримали травми, коли потяг, яким їхали республіканські парламентарі, зіткнувся з вантажівкою, загинув водій автомобіля.